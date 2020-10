Gente de Zona: “La mayoría de los artistas en Cuba piensan como nosotros”

El dúo cubano Gente de Zona aseguró que la inmensa mayoría de los artistas en la Isla piensan como ellos, pero que no expresan lo que sienten por miedo o compromisos con el régimen comunista.

En la cuarta y última parte de la entrevista que días atrás concedieron al periodista Mario Vallejo, de Univisión, los reguetoneros subrayaron que no le deben nada a nadie en su país, y que todo lo que consiguieron lo pagaron con su dinero.

“Sé que un 90 por ciento de los artistas piensan como nosotros”, afirmó Randy Malcom.

“Y está el que piensa como nosotros pero que tiene conveniencias, tiene compromisos. No son gente como yo, que quizás se hubiesen conformado con la posibilidad de entrar un carro o comprar una casa, son gente que tiene compromisos que van mas allá”, añadió su compañero Alexander Delgado.

A una pregunta sobre los supuestos beneficios que recibieron por parte de las autoridades, Alexander fue tajante.

“Yo no vine aquí a decir mentiras, yo vine aquí a hablar bien claro. El carro, que es un BM de 2012, que lo compré yo con mi dinero aquí. Me dieron la posibilidad de poder entrar un carro, y no entrarlo, pagarlo. No es el caso de artistas que hay allí y que yo sé que piensan como yo estoy hablando ahora, y se callan porque le deben favores a ellos. Yo no le debo favores a ellos, esto me pasó con el carro y con la casa, que también pagué, y que yo no sé si se pierda o no. Posiblemente esa casa no exista y el dinero que pagué...”, detalló el cantante.

Por su parte, Malcom recalcó que Cuba lo es todo para ellos, como seguramente lo es para todos los cubanos que han sido separados por obligación de su patria.

“Me queda solo una cosa por dentro: que todo esto que estoy diciendo, decirlo en Cuba, me gustaría decirlo en Cuba”, afirmó.

El reguetonero expresó que cuando vivía en su país no estaba al tanto de la oposición que existe en la Isla y argumentó diciendo solo se dedicaron a hacer música.

“Los artistas en Cuba, muchos, otros no, solo se dedican a hacer música”, subrayó.

Por último, mostraron su voluntad de ser embajadores de la verdad de Cuba, y anunciaron que están organizando un gran show para celebrar el 20 aniversario de Gente de Zona.

“Nos encantaría que estos artistas fueron parte de ese evento, Gloria, Willy..., claro que sí, porque son artistas que hemos admirado toda la vida”, recalcó Malcom.

En la entrevista concedida a Univisión, que el periodista Mario Rivero ha ido publicando por partes en su página de Facebook, los dos músicos han revelado aspectos inéditos de su vida y carrera en Cuba, y de las presiones y abusos a que fueron sometidos en varias ocasiones.

Según relataron los integrantes del dúo, antes de su primera visita a Miami en 2019, los amenazaron con tener problemas al regresar a Cuba si daban alguna entrevista durante su estancia en Estados Unidos.

“Nos llama desde el Ministerio de Cultura un viceministro y nos dice: ‘Van para Miami, ustedes saben lo que es eso. Ahí está la gusanera, miren a ver lo que hablan, cero entrevistas y no se busquen que cuando viren para acá, no se busquen más problemas de los que han tenido”, relató Alexander.

“Nos mandaron con una gente de Cuba, del Gobierno, que vino con nosotros en el avión y se nos acerca cuando estamos recogiendo las maletas y nos dice: ‘Oye, eso está lleno de cámaras allá afuera”, agregó.

Estas declaraciones se produjeron luego de ambos artistas participaran el pasado 10 de octubre en el Free Cuba Fest de Miami, donde se desmarcaron totalmente del Gobierno cubano al gritar “Libertad para Cuba” y ‘Abajo la dictadura’.

“Voy a decirles tres cosas. La primera es que estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. La segunda es que nunca es tarde cuando se trata de Cuba, el país en que uno nació. La tercera es pedir Libertad para Cuba”, expresó Alexander después de cantar su popular tema La gozadera.

“Y recuerden una cosa: Juntos somos más”, añadió Randy Malcom.