"La historia", la nueva canción de El Taiger que ha enamorado a sus fans

¡El reguetón cubano vuelve a apoderarse de las listas de estrenos de viernes! En esta ocasión, el responsable ha sido el reguetonero El Taiger, quien ha lanzado a través de su canal de YouTube un nuevo sencillo llamado La historia.

La canción, que ya sobrepasa las 100 mil reproducciones, ha sido presentada a través de un vídeo en formato audio compuesto por una portada en la que aparece el intérprete acostado en la tumbona de una piscina mientras saca la lengua al teléfono móvil que lleva en su mano.

La historia es una pegajosa melodía que ha logrado enamorar a los oídos de los amantes de la música del cantante urbano, quienes no han tardado en reaccionar de la forma más positiva al tema a través de mensajes que le han dejado en la caja de comentarios de la publicación de YouTube.

"Se me erizó la piel al escuchar este tema, en mi opinión El Taiger es el mejor de Cuba, él debería estar hace mucho tiempo en otro estatus", "Cuando pensamos que tus temas no se pueden ser mejores vienes y rompes, mil felicitaciones y sigue enfocado que aquí está el resultado", "Otro palo pa' la calle" o "Mi respetos, tronco de canción, siempre he sido fan de El Taiger pero ya esto es demasiado. Sigue así campeón, así se habla, haciendo música a otro nivel", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La historia, por su parte, es una nueva propuesta musical de El Taiger luego de la presentación de su álbum Resiliencia, su alto trabajo de estudio que fue lanzado en todas las plataformas digitales el pasado 6 de septiembre y que incluye otros sencillos del cantante urbano como Papelacera, Vida nueva, El Tóxico, La cubana, Por mala, You know what Im saying o Extrañar.

