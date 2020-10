Trump sugiere que se iría del país si pierde las elecciones con Joe Biden

El presidente Donald Trump reveló que posiblemente abandone el país si pierde las elecciones contra su rival demócrata Joe Biden el próximo 3 de noviembre.

"¿Te imaginas si pierdo?", afirmó el mandatario este viernes durante un acto político en Georgia.

"No me voy a sentir tan bien. Tal vez tenga que irme del país, no lo sé", subrayó el mandatario, quien en reiteradas ocasiones insinuó que le avergonzaría perder contra Biden, a quien calificó como el peor candidato en la historia de la política.

También se burló varias veces de la campaña del exvicepresidente, y reiteró que no podía soportar la humillación de una derrota frente a él.

Sin embargo, a pocos días de los comicios el diario The New York Times informó que Trump está detrás de Biden en las encuestas y en las contribuciones de campaña.

Biden ha recaudado un récord de $383 millones de dólares contra $247 millones de Trump el mes pasado.

Al respecto, Trump dijo que no planeaba recaudar más dinero, pero que podría hacerlo si quisiera.

"Podría recaudar más dinero (...) Sería el mayor recaudador de fondos del mundo, pero simplemente no quiero hacerlo", señaló.

Casi al final de la campaña presidencia Trump ha sido objeto de fuertes críticas por su manejo de la pandemia de coronavirus. En Georgia volvió a restar importancia al uso de las mascarillas, y fue ovacionado por una multitud que no traía la protección ni respetaba el distanciamiento social.

El de Georgia fue el cuarto mitin que el candidato republicano ha celebrado tras ser diagnosticado con COVID-19.

El jueves, el presidente celebró un evento televisivo en Miami donde también arremetió contra Biden y bromeó con despedir al gobernador Ron DeSantis si pierde Florida en las elecciones.

DeSantis se ha declarado fiel seguidor de Donald Trump en varias ocasiones, como la vez que comenzó a recaudar fondos para “proteger” al presidente ante un posible proceso de impeachment que podría sacarlo de la Casa Blanca.

El viernes, el mandatario hizo un multitudinario acto de campaña en Iowa, durante el cual se quitó la corbata ante los aplausos de sus seguidores.

Nada más subir al escenario, Trump se puso una gorra roja con el lema "Make America Great Again" (Volver a hacer grande a Estados Unidos) y le preguntó a los presentes: "¿Debería quitarme la corbata o no? ¿Qué piensan?". La semana pasada, Trump se vio obligado a tomarse un descanso de la campaña para recuperarse de su enfermedad y pasó 72 horas ingresado en el hospital militar "Walter Reed", a las afueras de Washington.