Trump lanza la corbata durante un mitin de campaña en Iowa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes un multitudinario acto de campaña en la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa, durante el cual se quitó la corbata ante los aplausos de sus seguidores.

Nada más subir al escenario, Trump se puso una gorra roja con el lema "Make America Great Again" (Volver a hacer grande a Estados Unidos) y luego le preguntó a sus seguidores: "¿Debería quitarme la corbata o no? ¿Qué piensan?"

"No lo sé. Tal vez, ¿Sí?". prosiguió Trump ante la multitud agolpada en el Aeropuerto Internacional de la localidad. Acto seguido, el presidente se aflojó la corbata roja y la lanzó a un lado del escenario.

"Así me siento mucho mejor. Ahora todos podemos relajarnos y pasar un buen rato ”, dijo Trump, que continuó su discurso sin su tradicional prenda.

Su acto de campaña mantuvo el mismo guión de los anteriores, con ataques a su rival demócrata Joe Biden.

"Me postulé para presidente porque no podía seguir sentado, viendo las terribles injusticias que se cometen contra el pueblo estadounidense ... no puedo quedarme de brazos cruzados y ver a políticos de carrera como Joe Biden continuar desangrando a este país".

Si algo destaca en el atuendo de Donald Trump, son las chillonas corbatas rojas que acostumbra a usar. La llevó, incluso, el día de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos. Si bien a lo largo de la campaña le hemos visto también con alguna corbata azul, e incluso con otras estampadas, el rojo ha sido el color dominante. Una elección que, según algunos comentaristas, no es simplemente estética.

El rojo es un color tradicionalmente asociado con la fuerza y la pasión. Al elegirlo, Trump se quiere transmitir un mensaje de fuerza y liderazgo. Especialmente si se trata de un rojo sangre. Quien elige una corbata de ese color está tratando de transmitir el mensaje de que es una persona segura de sí misma y con la que se puede mantener una relación de confianza.

Analistas de imagen y publicistas aseguran que las corbatas rojas son las preferidas por aquellos líderes y políticos que quieren transmitir una imagen de autoridad, mientras que el azul sería más apropiado para el mundo de los negocios, ya que podría ayudar a establecer buenas relaciones.

La llamada power tie por la que Trump se inclina es un modelo clásico de los años 80 y el color se asocia a los republicanos. Además, no hay que olvidar que se trata de un producto de su propia marca, fabricado, por cierto, en China.

El de Iowa ha sido el tercer mitin que el candidato republicano ha celebrado tras ser diagnosticado con COVID-19.

La semana pasada, Trump se vio obligado a tomarse un descanso de la campaña para recuperarse de su enfermedad y pasó 72 horas ingresado en el hospital militar "Walter Reed", a las afueras de Washington.