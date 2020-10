Eduardo del Llano también responde Otaola con mensaje homófobo

El realizador cubano Eduardo del Llano también ha elegido ataques homófobos para responder al presentador Alexander Otaola por su inclusión en la controversial "lista roja", un registro de figuras públicas simpatizantes del Gobierno cubano que tiene como fin prohibir su entrada a Miami.

"¡Ay, Otaola, por tu vida, qué me has hecho! Ay, mi santo, con las ganas que tenía yo de ir a USA al precio que fuera, para odiar sabroso desde allí...", comenzó el creador de Nicanor.

Del Llano mencionó las dos veces que ha estado de visita en Estados Unidos, con casi dos décadas de diferencia, para resaltar que visitar ese país no está entre sus prioridades.

"Estuve allá sólo dos veces (Nueva York 2000, Miami 2017) de quince días cada una, invitado por mi trabajo en ambos casos, pero qué va, ¡yo quiero más! ¿No se nota en mis publicaciones lo importante que es para mí ir a USA?", ironizó.

El realizador también utilizó un mensaje homófobo para validar su punto de vista, llamando "perra" a Otaola, reforzando el discurso machista de que la preferencia sexual es motivo de insulto y que feminizar a los hombres es una herramienta válida para desacreditarlos.

Ay, perra, me has quitado el sueño...

"Yo sé que tu gesto es muy democrático, vaya, que no es chivatería ni discriminación por las ideas, que no tiene naaada que ver con lo que ustedes le critican al Gobierno cubano (con el que yo debo tener mucho contacto y para el cual resulta que trabajo, porque tú lo dices) pero ay, mi alma, ¿cómo puedes arrebatarme la ilusión de mi vida y ponerme en esa lista junto a Buena Fe y Amaury Pérez, esos artistuchos de nada, que no pueden pararse al lado de verdaderos artistas como los que cantaron el otro día en el Concierto Contra el Comunismo? ¡Ay, qué parón le has dado a mi corazón, este niño!", finalizó el realizador.

"Eduardo soy testigo de su obra. Un capítulo de Nicanor nunca me perdí. Y ahí es donde me llega el conflicto. ¿Cómo un realizador de este calibre puede dormir tranquilo con una Isla que se hunde y que él mismo contribuye a hundir con este tipo de comentarios? (...) Por favor SEA SINCERO DE CORAZÓN. Quítese su ego de artista y defienda a su pueblo. ¡Una usted, no divida!", comentó una usuaria en la publicación.

"Igual estás remordido y torcido porque si no te importara ignorarías y además no usarías adjetivos en femenino; todavía no ha cambiado de sexo Otaola... después el divisor y el malo es él, nooo el cáncer homofóbico, divisor y destructor fue, es y será la familia Castro y la Revolución", comentó otra

"¿Y no será más bonito criticar lo que hace sin hacer referencia a su inclinación sexual???!!! En mi opinión, ese calificativo, sobra", es otra de las reacciones.

"Mientras le da todo el crédito posible a algo que no le genera dolor alguno, dedicando toooda una publicación para reflejar su desdén...los edificios en la isla se siguen cayendo, las tiendas en monedas que no ganan cobran más fuerza, los actos de repudio y los encarcelamientos arbitrarios al que disiente están a la orden del día, la devaluación de la moneda local viene para arrancar cabezas, la inflación no tiene fecha de caducidad, los salarios son un simulacro", escribió un internauta.

"Eduardo, el gobierno cubano tiene muchas listas por el estilo (prohibidos, regulados, censurados, encarcelados, etc) y Ud. nunca se ha pronunciado en contra de eso. Claro, es más fácil criticar a una persona que a un gobierno. Ud es una persona incoherente", cuestionó otro.

El cantante Arnaldo Rodríguez, director de la agrupación Talismán, también reaccionó a su propia inclusión en la lista roja de Otaola e igualmente eligió calificativos femeninos para atacar al presentador.

"Me puedes poner en la lista que te salga de los ovarios", es parte del mensaje de Rodríguez, quien en varias ocasiones expresa de manera pública su apoyo al régimen cubano y al Che Guevara.