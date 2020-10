Arnaldo Rodríguez envía un mensaje homófobo y machista: "Me puedes poner en la lista que te salga de los ovarios"

El músico cubano Arnaldo Rodríguez, director de la agrupación El Talismán, utilizó un discurso machista y homófobo para contestarle a quienes lo incluyeron en una "lista roja" y así impedir su entrada a Estados Unidos.

El texto, que se publicó en Facebook, va dirigido al cubano Alexander Otaola quien tuvo un encuentro recientemente con el presidente Donald Trump y mencionó a varios artistas de la isla que simpatizan con el régimen de La Habana y sin embargo viajan sin problemas a esa nación.

"Me puedes poner en la lista que te salga de los ovarios, yo sigo pie en tierra con los míos. Con mi gente batallando contra las carencias y disfrutando sus virtudes", le dijo el artista a Otaola, en un texto marcado por la intolerancia hacia las diferencias sexuales y la ofensa como principal recurso comunicativo.

Rodríguez aseguró que continuará en su "aldea" luchando por el bienestar sus taíno,s "en Mercedes Benz o en taparrabos" y que le daba igual la ideología que podían tener las personas que le rodeaban.

"Me importa que los cubanos no aguantan amenazas ni injurias. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre", aseguró.

En otro momento de su mensaje, no dudó en ofender directamente al presidente norteamericano llamándole "vieja pelúa y decrépita" y aseguró que el mandatario "solo quiere los votos de la Florida" y por tanto "no le importa el pueblo cubano ni un carajo".

"¡A los dos me los paso por mis berocos mulatos (o jabaos ) como los de Antonio Maceo!", enfatizó en un alarde de hombría y con un evidente tono machista.

Por último enfatizó que lo podrían acusar de" cualquier cosa pero nunca de cobarde"mientras exclamaba "Viva Cuba, libre".

El encuentro del popular presentador Alexander Otaola y el candidato republicano Donald Trump en el sur de Florida, generó titulares en los medios independientes ya que se hablaron de diferentes temas en los que pudiera sentirse identificada la comunidad de exiliados de la isla.

“Yo pienso que la libertad de Cuba va a ser uno de mis grandes triunfos”, dijo Trump al cubano durante el diálogo, durante la visita del mandatario a ese estado a pocos días de las elecciones generales del 3 de noviembre.

La "lista roja" de Otaola incluye a otras figuras de la cultura cubana como Omara Portuondo, Paulo FG o Haila María Mompié. Aunque no todos los cubanos se han mostrado a favor de esta medida y algunos han tildado de extremista la decisión de vincular a estas personas con el régimen comunista, algunos políticos de Estados Unidos se han hecho eco y han dado su apoyo a la iniciativa.

El alcalde Francis Suárez, de la ciudad de Miami, declaró a Paulo FG como persona non grata en ese territorio, donde se encuentra desde finales de junio tras la muerte de su hermano.