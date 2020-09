Arnaldo Rodríguez pide a los artistas cubanos que no sientan pudor por mostrar al Che

El cantante cubano Arnaldo Rodríguez, conocido por su agrupación Talismán, exhortó a los artistas cubanos a no sentir pudor de mostrar al Che ni decir lo que piensan, a raíz de la polémica en la que se ha visto envuelto su colega Alexander Abreu, de Havana D'Primera.

Su mensaje se extendió no solo a los artistas sino a los cubanos en general: "No tengan miedo a gritar su alegría de vivir en Cuba, no se avergüencen de mostrar lo feliz o tranquilo que se sienten en su país. Aunque a algunos les importe un carajo el comunismo y la política no teman lucir la bandera de Cuba en un pulover, no sientan pudor de mostrar al Che, no se callen, no regalen su silencio, no se dejen vencer...los cubanos nunca fuimos cobardes".

El cantante, que fue recientemente condecorado con la condición de Colectivo Vanguardia Nacional 2019 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, dijo que lo sucedido con Abreu es parte de "acciones que además de sembrar el odio, la incitación a la violencia y enemistar a las personas; persiguen silenciar a los artistas, a los líderes de opinión".

"Hay mucha insistencia en deslegitimar lo que pasa en Cuba, y las cosas que ocurren normalmente o se viven en cualquier país. Todo para que te sientas como un infeliz miserable lleno de frustraciones al igual que el victimario. Si te entregan un Reconocimiento, merecido por el esfuerzo y resultado de tu trabajo pues lo tildan de 'compromiso con el régimen'", expresó en su cuenta de Facebook.

Arnaldo retomó un post anterior en el que había atacado a la prensa independiente, acusándola de haber "manipulado, tergiversado y descontextualizado algunas de mis publicaciones" y dijo que por eso artistas como él, Alexander Abreu y Buena Fe reciben en redes sociales una "lluvia de improperios, ofensas y amenazas incontable e inenarrable".

Lo cierto es que la condición de Vanguardia Nacional se entrega en Cuba a los artistas, además de los aportes musicales, por "cumplir con la labor sindical correspondiente y el compromiso con la defensa de la patria y la revolución", en palabras de los propios medios oficialistas.

Además, Arnaldo Rodríguez ha mostrado en numerosas ocasiones que es un fiel defensor del Gobierno cubano y sus dirigentes. una de las más recientes, fue cuando atacó en redes sociales al cantautor Descemer Bueno por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel.

"Yo sigo admirándolo como el gran músico que es, pero se ha tirado un cubo de mierda encima y ha embarrado a sus seguidores. Es triste", dijo en un comentario en Facebook.

Igualmente, alabó al sucesor de Raúl Castro en el poder de Cuba, por las nuevas medidas económicas para rectificar la cruda crisis que enfrenta el país: "Quiero decirte, Miguel, que me pareció oportuno y necesario el discurso".

Por su parte, Alexander Abreu ha estado en el centro de la polémica durante los últimos días y ha sido blanco de fuertes críticas e incluso amenazas después de que se diera a conocer que había ayudado al reguetonero Jorge Junior con la multa que le impuso el gobierno por violación de las medidas de contención del coronavirus.

Además, la carga contra Abreu también se debió a la circulación del texto El estado y la alimentación del pueblo, cuya autoría le fue adjudicada al trompetista y que posteriormente él se encargó de desmentir.

"Dentro de los mensajes negativos que me han llegado, tengo que decir, que tengo como seis amenazas de muerte, que dicen yo no merezco vivir", dijo en un video en sus redes sociales.

Tras la polémica, incluso Díaz-Canel ha salido en defensa de Alexander Abreu y dijo que lo apoyarían enfrentando la "campaña de odio y manipulación contra artistas cubanos pagada desde Estados Unidos".