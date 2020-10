"Día triste": La reacción de un escritor cubano ante la apertura de una tienda en MLC en su pueblo

El escritor cubano Pedro De Jesús López Acosta catalogó de "triste" el día en que abrió en su natal pueblo de Fomento, en Sancti Spíritus, la primera tienda en Moneda Libre Convertible (MLC).

"Y en el pueblo donde vivo (Fomento, Sancti Spíritus), en el mismo Día de la Cultura Cubana, ha abierto al público una flamante tienda por MLC, con todos sus cristales forrados para que los pobladores que no tienen tarjeta en divisas no se aflijan mirando lo que se vende adentro y ellos no pueden comprar", dijo el escritor.

"Día triste para muchos, muchísimos, que viven solo de su salario o su pensión", agregó.

López Acosta comentó que si en esas tiendas se vendieran efectos electrodomésticos y piezas para automóviles, como al inicio del experimento prometieron que sería, él y muchos estarían plenamente de acuerdo.

"Pero no. Porque, como ven en la foto, hay productos alimenticios, de higiene y aseo, todos de primera necesidad, que no existen en ningún otro lugar del pueblo. Día triste. Tristísimo", concluyó el escritor.

Las tiendas en MLC que abrió el gobierno en la Isla para la recaudación de divisas ante la crisis, han generado muchísimos comentarios desde su apretura.

Mientras en las tiendas en otras monedas escasean productos de higiene o alimentos, en estas hay solo para una parte de la población que puede acceder al dólar.

"Lo más llamativo es que en esas tiendas SÍ se puede acaparar", dijo en una ocasión uno de nuestros colaboradores, cuando en La Habana visitó la tienda Zona+, ubicada en 68 y 7ma A. Allí pudo constatar que se pueden comprar varias cajas de cerveza o refrescos.

También estos establecimientos han generado muchas críticas por sus altos precios, ya que un pomo de protector solar para niños en una de esas tiendas 28. 45 dólares, el equivalente a 711.25 pesos cubanos, por solo citar un ejemplo.

En una ocasión, un cubano criticó que las autoridades de Jagüey Grande, Matanzas, permitieran que durante meses la población no pudiera comprar desodorante y ahora vende ese producto de aseo personal en las tiendas en dólares.

"El pueblo de a pie, el trabajador humilde, los que no tienen familiares en el extranjero no podrán comprar esos productos", sostuvo.