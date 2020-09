Meses sin desodorante y aparece en la tienda en dólares

El cubano Suney San Román criticó que las autoridades de Jagüey Grande, Matanzas, permitieran que durante meses la población no pudiera comprar desodorante y ahora vende ese producto de aseo personal en las tiendas en dólares norteamericanos (tiendas en MLC).

"El pueblo de a pie, el trabajador humilde, los que no tienen familiares en el extranjero no podrán comprar esos productos", escribió en su página de Facebook el matancero y consideró injusto que estas cosas pasen.

Captura de pantalla de Facebook

La tienda Praga, en esa localidad de Matanzas, se estrenó recientemente como una unidad que comercializará en divisas extranjeras a través de tarjetas magnéticas emitidas por los bancos cubanos y según contó el propio San Román el espacio también se destinará a la venta de equipos electrodomésticos.

"Puedo tolerar que vendan refrigeradores, split, equipos electrodomésticos, pero los productos básicos, los esenciales, deben estar al alcance de todos", apuntó.

Captura de pantalla de Facebook

"No me gusta lo que está pasando en mi país, todos los cubanos somos como hermanos y no se merecen ser tan humillado", "Esto es una falta de respeto, pero lo más lindo es que ya verás esos productos en la calle revendidos y los que no podemos comprarlos tenemos que pagarlos al triple", "El socialismo-comunismo, en todo su esplendor, es creador de miseria humana, no les interesa nada ni nadie y su único objetivo es mantenerse en el poder a como dé lugar, nunca le ha importado el pueblo ni los humildes", fueron algunas de las opiniones que generó la noticia entre los seguidores del también periodista independiente.

Captura de pantalla de Facebook

La apertura de las tiendas en MLC, un eufemismo de las autoridades cubanas para evitar de manera oficial el uso de la palabra dólar, ha generado controversia en la población ya que muchos son los que ven imposible comprar productos de primera necesidad en esos establecimientos ante la falta de capital.

A diferencia del resto de las unidades en CUC o CUP, en estas nuevas instalaciones de comercio minorista no está racionada la venta.

Un colaborador de CiberCuba en La Habana visitó la tienda Zona+ en el municipio habanero de Playa, donde pudo constatar que se pueden comprar varias cajas de cerveza o refrescos.

Una actriz cubana "explotó" en las redes sociales luego que compró en una de esas tiendas y pudo constatar la brecha que existe entre los habitantes de la isla a causa de estas tiendas que impulsa el gobierno comunista de La Habana.