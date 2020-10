Niegan asilo político a cubano varado en aeropuerto de España

El Gobierno de España negó el asilo político al cubano Luis Carlos Falcón Moreno, varado en el aeropuerto de Barcelona desde el 17 de octubre.

Falcón arribó al territorio español procedente de Turquía. Solicitó asilo político al gobierno de España alegando que sufría hostigamiento por parte de la dictadura cubana y que en la isla sus libertades y derechos están coartados. Sin embargo, la respuesta recibida a su solicitud fue negativa.

Según indica Radio Televisión Martí, Luis Carlos permanece en la sala de detenidos del Aeropuerto de Barcelona. La resolución de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior indicó que la petición fue "desestimada" porque "no se cumplen los criterios".

El viaje de Falcón Moreno antes de llegar a El Prat, transcurrió por Rusia, Georgia y Turquía. Al parecer esto fue utilizado como argumento por las autoridades españolas que se cuestionaron por qué no pidió protección al gobierno ruso.

"Rusia no da asilo a los opositores cubanos, por eso no lo hice", indicó Falcón Moreno a Martí Noticias e informó que en la tarde de este viernes será trasladado a otra instalación del aeropuerto catalán.

Luis Carlos Falcón Moreno, cuya esposa e hijo residen en España, deberá ahora interponer un recurso ante los tribunales españoles para que examinen su petición de asilo político.

El exdibujante del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) narró a CiberCuba que cuando se declaró en contra del sistema político comunista comenzó su pesadilla. Entre las cosas desagradables que tuvo que vivir en la isla cuenta que la dirección del ICAIC le acusó sin pruebas de un robo y que le despidió sin darle más argumentos.

Luego intentó abrirse camino en el mundo de la fotografía en un negocio privado, pero la Seguridad del Estado le acosó constantemente por su activismo en redes sociales denunciando al Gobierno y no tuvo más remedio que comprar un boleto hacia Rusia. Han transcurrido 5 años desde entonces.

Luis Carlos sobrevivió trabajando como indocumentado, durmió en las calles y ha estado sin comer, pero aún así está seguro de no querer regresar a Cuba porque no hay un futuro en la isla.

Falcón desea establecerse en España junto a su esposa e hijos y teme que si lo deportan a Cuba no pueda verlos más.

Las declaraciones ofrecidas a la prensa para dar a conocer su caso han generado comentarios hostiles de desconocidos en sus redes sociales. "Me han dicho de todo, incluso que gente como yo no merece estar viva, pero eso a mí no me asusta porque siento que estoy haciendo lo correcto", dijo Falcón Moreno a CiberCuba.

En 2019 pidieron asilo en España un total de 118 264 personas, de las cuales recibieron una resolución favorable sólo el 5%. El Estado de Alarma decretado por el Gobierno español a causa del nuevo coronavirus, ha incidido en mayor rechazo de solicitudes de asilo en el país.