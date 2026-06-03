«La misma zanja que dejé 20 años atrás»: Camagüeyano emigrado muestra el abandono de su barrio

Un cubano emigrado recorrió en video las calles de su barrio en Camagüey y resumió en una frase lo que encontró: «¡Qué maravilla! La misma zanja que dejé 20 años atrás». El reel publicado en Facebook por Daniel Rabento, taxista y camionero camagüeyano radicado en el exterior, acumuló 620 likes, 329 comentarios y 660 compartidos en pocos días.

En el video, Rabento recorre la esquina de calle A y calle Primera, en los repartos Cándido González y Bellavista, dos zonas periféricas del área metropolitana de Camagüey. «Estamos en la esquina de calle A y calle Primera del reparto Cándido González y Bellavista. Este es calle Primera que sale al Camino de la Matanza del reparto Bellavista, porque aquí se dividen los dos repartos», explica en el clip.

La frase que da título al video no es una exageración, es el diagnóstico de décadas de abandono estatal en los barrios populares cubanos.

El deterioro de la infraestructura vial en Cuba es un problema estructural que el propio gobierno ha reconocido. Según datos oficiales de junio de 2025, el 75% de las carreteras y vías del país se encuentran en estado regular o malo.

En Camagüey, el patrón se repite. Conductores denunciaron que la carretera Guáimaro-Colombia estaba «prácticamente intransitable» y que «no existe vehículo que resista» ese tramo. Los repartos fuera del casco histórico —que cuenta con reconocimiento de la UNESCO— acumulan décadas de calles sin pavimentar, zanjas abiertas y reparaciones inconclusas.

El fenómeno de las zanjas que nunca se cierran es recurrente en toda la isla. En La Habana, un vecino denunció en TikTok que tras intervenir una tubería con salidero, la calle quedó con zanjas abiertas y sin pavimentar durante años. En agosto de 2025 se documentó el caso de una zanja «rellenada con piedras» sin asfalto como solución definitiva. En Guanabacoa, un cubano resumió el estado de su calle con una frase que se hizo viral: «Hay que ser ninja para pasar aquí».

El relato de Rabento conecta con el de otros cubanos emigrados que regresan y encuentran sus barrios exactamente igual —o peor— que cuando se fueron. Una cubana que volvió tras diez años fuera describió su impresión con tres palabras: «Mi país, una decadencia total».