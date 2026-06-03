«La misma zanja que dejé 20 años atrás»: Camagüeyano emigrado muestra el abandono de su barrio

Un cubano emigrado recorrió en video las calles de su barrio en Camagüey y resumió en una frase lo que encontró: «¡Qué maravilla! La misma zanja que dejé 20 años atrás». El reel publicado en Facebook por Daniel Rabento, taxista y camionero camagüeyano radicado en el exterior, acumuló 620 likes, 329 comentarios y 660 compartidos en pocos días.
En el video, Rabento recorre la esquina de calle A y calle Primera, en los repartos Cándido González y Bellavista, dos zonas periféricas del área metropolitana de Camagüey. «Estamos en la esquina de calle A y calle Primera del reparto Cándido González y Bellavista. Este es calle Primera que sale al Camino de la Matanza del reparto Bellavista, porque aquí se dividen los dos repartos», explica en el clip.
La frase que da título al video no es una exageración, es el diagnóstico de décadas de abandono estatal en los barrios populares cubanos.
El deterioro de la infraestructura vial en Cuba es un problema estructural que el propio gobierno ha reconocido. Según datos oficiales de junio de 2025, el 75% de las carreteras y vías del país se encuentran en estado regular o malo.
En Camagüey, el patrón se repite. Conductores denunciaron que la carretera Guáimaro-Colombia estaba «prácticamente intransitable» y que «no existe vehículo que resista» ese tramo. Los repartos fuera del casco histórico —que cuenta con reconocimiento de la UNESCO— acumulan décadas de calles sin pavimentar, zanjas abiertas y reparaciones inconclusas.
El fenómeno de las zanjas que nunca se cierran es recurrente en toda la isla. En La Habana, un vecino denunció en TikTok que tras intervenir una tubería con salidero, la calle quedó con zanjas abiertas y sin pavimentar durante años. En agosto de 2025 se documentó el caso de una zanja «rellenada con piedras» sin asfalto como solución definitiva. En Guanabacoa, un cubano resumió el estado de su calle con una frase que se hizo viral: «Hay que ser ninja para pasar aquí».
El relato de Rabento conecta con el de otros cubanos emigrados que regresan y encuentran sus barrios exactamente igual —o peor— que cuando se fueron. Una cubana que volvió tras diez años fuera describió su impresión con tres palabras: «Mi país, una decadencia total».
Preguntas frecuentes sobre el abandono de infraestructuras en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las calles de Camagüey y otras ciudades cubanas están en tan mal estado?
El deterioro de las calles en Camagüey y otras ciudades cubanas es un problema estructural que el gobierno ha reconocido. Factores como el déficit de combustible, la falta de equipos especializados, la obsolescencia de maquinaria y la escasez de materiales de construcción han contribuido a esta situación. Además, la inversión pública se ha concentrado en áreas más visibles, dejando los barrios populares en el abandono.
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¿Cuál es la situación actual de las carreteras en Cuba?
Según datos oficiales de junio de 2025, el 75% de las carreteras y vías del país están en estado regular o malo. En ciudades como Santiago de Cuba, esta cifra alcanza el 69,2%. Estas condiciones son reflejo de años de abandono y falta de mantenimiento adecuado por parte de las autoridades.
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¿Cómo afecta el mal estado de las calles a la vida cotidiana en Cuba?
El mal estado de las calles en Cuba afecta gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos, causando largas esperas en el transporte público, dificultades para transitar en vehículos y un aumento en los accidentes de tráfico. Además, la falta de infraestructura adecuada limita el acceso a servicios básicos y afecta la calidad de vida de la población.
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¿Qué soluciones se han propuesto para mejorar las infraestructuras en Cuba?
Hasta ahora, las soluciones propuestas por el gobierno cubano han sido insuficientes para abordar el deterioro de las infraestructuras. Aunque se han reconocido los problemas, no se han implementado medidas efectivas para resolverlos. La falta de recursos y la prioridad dada a otras áreas, como el turismo, han dejado a los barrios populares sin mejoras significativas.
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