Cubano ex dibujante del ICAIC pide asilo político en aeropuerto de España

El exdibujante del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) Luis Carlos Falcón Moreno solicitó asilo en España alegando que sufría hostigamiento por parte de la dictadura y no tenía libertades en el país.

"Estoy en un área de detención del aeropuerto de Barcelona esperando a que me den una respuesta a mi caso", dijo Falcón Moreno en exclusiva a CiberCuba.

El cubano llegó a esa ciudad el 17 de octubre, procedente de Turquía, y al arribar al puesto de control fronterizo solicitó asilo, según lo permite la Ley de Extranjería de España.

A su favor, Falcón Moreno alegó que decidió solicitar asilo en este país europeo porque cuando vivía en Cuba se declaró en contra del Gobierno luego que su abuelo le negaran un servicio de salud de calidad.

"Desde entonces me declaré en contra del sistema político comunista y ahí comenzó mi pesadilla", confesó.

Cuenta que la dirección del ICAIC le acusó sin pruebas de un robo y que le despidió sin darle más argumentos. Desde entonces no pudo ir más a su antiguo puesto de trabajo, ni tan siquiera a recoger sus pertenencias.

Luis Carlos Falcón Moreno / Foto: Cortesía del entrevistado

Aunque intentó abrirse camino en el mundo de la fotografía en un negocio privado, la Seguridad del Estado le acosó constantemente por su activismo en redes sociales denunciando al Gobierno y no tuvo más remedio que comprar un boleto hacia Rusia, donde intentaría probar suerte.

"Eso fue hace cinco años y aunque he sobrevivido trabajando en negro, he dormido en las calles y he estado sin comer, sigo convencido de que a Cuba no regreso porque allí no tengo futuro", contó Falcón Moreno.

Una de las razones por las que vino a España es porque su esposa, natural de Georgia y con quien tiene un hijo de casi dos años, está en el proceso de solicitud de residencia y desea reunirse con su familia.

"Temo que si me deportan para Cuba no pueda verlos más, independientemente de lo que me pueda suceder allá", apuntó.

En estos momentos espera que la Oficina de Asilo y Refugio de España analice su caso y cuenta con la asesoría de una abogada que lleva su caso y quien recopila toda la información necesaria para que su caso pueda ser atendido por las autoridades migratorias de ese país europeo.

Falcón Moreno dice que hasta el momento los oficiales de la Aduana lo han atendido muy bien y que el local donde se encuentra tiene buenas condiciones, pero al estar detenido se siente angustiado porque su futuro es incierto.

"No pensé que me pudieran tratar tan bien, cuando solicité el asilo tenía lágrimas en los ojos y creía que me iban a maltratar, pero ha sucedido todo lo contrario", abundó.

Tras varias declaraciones a la prensa extranjera, con el fin de visibilizar su caso, ha comenzado a recibir mensajes de texto en su teléfono móvil con amenazas que provienen de personas que dice no conocer.

Captura de pantalla de los mensajes que le envió un desconocido

"Me han dicho de todo, incluso que gente como yo no merece estar viva, pero eso a mí no me asusta porque siento que estoy haciendo lo correcto", dijo a este medio Facón Moreno.

En 2019 pidieron asilo en España un total de 118 264 personas, de las cuales recibieron una resolución favorable sólo el 5%, 20 puntos menos que en el años anterior, según datos oficiales recogidos por la Comisión Española de Ayuda a Refugiados.

Tras el Estado de Alarma decretado por el Gobierno español a causa del nuevo coronavirus, varios son los testimonios de personas que en ese país europeo han recibido un mensaje del Ministerio del Interior en el que se notifica el rechazo de la solicitud de asilo, lo que llama la atención de organizaciones no gubernamentales europeas.

En todo el continente, Grecia y Alemania son los países que mayor cantidad de asilos concedieron en 2019 y España el que menos, aunque otorgó a un elevado número de personas una protección por razones humanitarias.