Denuncia una agresión sexual a su nieta y la policía la amenaza con aplicarle la peligrosidad

Una abuela cubana que en febrero de este año denunció ante la policía una agresión sexual que sufrió su nieta a manos de un vecino, podría terminar en la cárcel si sigue insistiendo en que se haga justicia con su caso.

Luz Divina Wilson Bolier, residente en la Habana Vieja, no cesa de exigir que el depredador sexual que abusó lascivamente de su nieta, una niña de apenas siete años, ingrese en prisión.

El hombre que tocó a la pequeña fue detenido tras la denuncia original, pero en mayo fue puesto en libertad con el pretexto de la pandemia de coronavirus, sin tomar en cuenta que vive a tres puertas de la familia de la menor.

Las quejas de Luz Divina han llegado a molestar al jefe de sector, quien la amenazó con abrirle un expediente de peligrosidad predelictiva.

Por su parte, la instructora que atiende el caso también advirtió a su hija, la madre de la víctima, con encerrarla en la cárcel.

Mientras tanto, la niña ha tenido que contar su historia una y otra vez a los investigadores policiales.

Según relató su abuela a la agencia independiente CubaNet, las fiscales Idania María Masó Pérez e Isabel Quesada Guerra le dijeron que el caso estaba cerrado y que al agresor le piden cinco años de privación de libertad. Pero en lo que se celebra el juicio, está sujeto a una medida cautelar domiciliaria y hace una vida totalmente normal.

“No estoy conforme porque mientras, ese tipo sigue parándose en la puerta de mi casa, acosando a mi nieta que tiene siete años”.

“Aunque me dijeron que la medida que le pusieron fue domiciliaria sé que no es verdad, porque ya la fiscal Gladys me había dicho que estaba de libertad inmediata, en la calle”, subrayó.

La abuela asegura que ha enviado cartas a los diferentes órganos penales y de justicia. También le escribió al gobernante Díaz-Canel. Jamás ha recibido ni una sola respuesta.

Luz Divina recalcó que el agresor de su nieta tiene antecedentes por ese y otros delitos.

“¿Cómo es posible que un hombre que está en libertad condicional por cometer el mismo delito del que yo lo estoy acusando esté con esa medida?”, cuestionó.

CubaNet consultó a la abogada Laritza Diversent Cambara, directora del Centro de Información Legal Cubalex, quien explicó que lo único que está haciendo la Fiscalía es quitarse de encima la responsabilidad que por ley le toca.

“Esta no es solo una institución responsable en el proceso penal, sino responsable de los derechos ciudadanos y de las víctimas”, dijo.

“En el último párrafo le están diciendo que tiene que personarse en la Fiscalía Municipal cuando el Tribunal se pronuncie para que le den a conocer lo dispuesto en sentencia; o sea, que no le van a dar nunca una copia de la sentencia porque las víctimas en Cuba no forman parte del proceso penal, son excluidas, aunque sean las perjudicadas directas”, añadió.