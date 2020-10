Gobierno cubano cambiará a pesos las cuentas bancarias en CUC

En el contexto de la unificación monetaria en Cuba las cuentas bancarias en CUC serán cambiadas a pesos (CUP) con una tasa de cambio de 1x24, confirmó este viernes el gobierno.

Un artículo del portal oficialista Cubadebate aclara que "las cuentas que permanecen en los bancos y que están en CUC serán convertidas a pesos cubanos, siempre respetando la actual tasa de cambio".

El texto recuerda que Marino Murillo Jorge, presidente de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos económicos del país, aclaró que aún cuando el CUC deje de circular, los cubanos tendrán al menos seis meses para cambiar a pesos sus ahorros en esta moneda o agotarlos a través de compras en el mercado: las tiendas recogerán ese efectivo en las compras y devolverán los cambios en CUP.

Esos CUC, al igual que el que permanezca en los bancos, mantendrán el valor de cambio actual (1x24), detalla el artículo.

También explica que las cuentas en CUC de los colaboradores cubanos en misiones serán convertidas a pesos cubanos, con la tasa de cambio vigente.

La unificación monetaria y cambiaria que prevé el gobierno cubano generará una subida de precios, por lo cual el ahorro de los residentes en el país perderá capacidad de compra. Está prevista para el primer día de un mes no determinado, pero todo indica que se producirá en una fecha inmediata, no posterior a febrero de 2021.

Aunque el Gobierno no aclara cuáles productos y servicios elevarán su costo, en un escenario de incremento de precios las cuentas de ahorro en pesos significarán menos dinero.

"No se puede pensar que vamos a tomar esos ahorros y multiplicarlos por tres, o por cuatro, para que no pierdan capacidad de compra. Pero hay que hacer otros análisis, no todo es lineal”, dijo Murillo.

Recientemente, el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, afirmó que para paliar esta situación se prevé realizar una reforma salarial, pero que esta llevará invariablemente a la eliminación de gratuidades y subsidios indebidos.

Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha subrayado que la unificación monetaria y cambiaria no va a resolver mágicamente los problemas de la economía, pero elevará "la productividad del trabajo y un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas".

El tema del cambio de moneda preocupa a los cubanos. Ante la actual incertidumbre sobre la fecha y la tasa de cambio del proceso, los habitantes de la isla han querido tomar sus precauciones para no ser sorprendidos por el "Día Cero" de la unificación.