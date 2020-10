¿Y nuestros ahorros qué?

En toda esta historia del “ordenamiento monetario en Cuba” como han dado a llamar al proceso de devaluación del peso cubano (CUP), eliminación del peso cubano convertible (CUC), reducción drástica de los subsidios (la libreta), y la instauración de nuevas tiendas en divisas (en las que ya no sirve el CUC) hay una parte de la que no hablan, que han ignorado totalmente en las Mesas Redondas: la destrucción de los ahorros de los cubanos.

No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero tenemos los cubanos en nuestras manos. Cuántos millones de CUP y CUC se mueven en el mercado informal de la isla, cuántos millones tenemos en cuentas bancarias y cuántos debajo del colchón. Se estima en cientos de millones de pesos. No importa el número exacto, la realidad es que la devaluación que va a realizar el gobierno nos hará a todos más pobres.

Hace unos cuantos años el gobierno cubano hacía campaña por el ahorro: “En el amanecer de un nuevo aniversario del triunfo de la revolución le felicitamos por su decisión de ahorrar para un futuro más feliz”. ¿Y ahora qué le dirán a los ahorradores? ¿Que les van a devaluar sus ahorros para un futuro más feliz?

CADECA, Casas de cambio de moneda en Cuba / CiberCuba

Toda la economía cubana está sujeta al dólar norteamericano, sí, a la moneda del enemigo. En un país que no produce casi nada, y que lo poco que produce depende en gran medida de la importación de materias primas, la tasa de cambio de la moneda local con las principales divisas determina DIRECTAMENTE el poder adquisitivo de las personas.

Veamos un ejemplo contrario: Rusia. Al ruso de a pie no le importa mucho si el rublo cotiza a 50 u 80 por dólar. A no ser que quiera comprar un automóvil importado, o irse de vacaciones a España esta variación casi no le afecta, su economía completa está en rublos. Con los rublos pagan su alquiler, compran combustible, comida, paga al plomero, al profesor de inglés, compran ropa y calzado, etc. Realmente la tasa de cambio les da en general más o menos igual.

Esto no sucede en Cuba.

Las referencias de precios en Cuba las fija DIRECTAMENTE la tasa de cambio. Pongamos por ejemplo una mula: Compra un par de zapatos en Panamá a $20 dólares, los lleva a Cuba y los quiere vender por el equivalente de $25 dólares (asumiendo que quiere ganar solo 5 dólares en la compra venta), si el dólar cotiza a $24 CUP, tendría que vender los zapatos en $600 CUP, pero si tras la devaluación cotiza a $50 CUP, tendría que vender los zapatos a $1250 CUP, el doble del precio para un cubano.

Otro ejemplo son las nuevas tiendas en divisa. Si un cubano tiene que comprar una botella de aceite tiene que cambiar sus CUP en divisa para poder hacerlo, obviamente si el CUP se devalúa a la mitad, le costará el doble la botella de aceite al cubano.

El gobierno directamente se está robando el dinero que hoy está en manos de TODOS los cubanos, sus ahorros, el resultado de sus negocios, de la venta de una joya una casa o un carro.

Para los que tienen CUC el robo es mayor. El gobierno se ha “comprometido”, habría que tener una cara dura mayor, a respetar la tasa de cambio del CUC a 24 CUP, pero lo que no dicen es, que cuando se deprecie el CUP también lo hará el CUC arrastrado por esa tasa de cambio fija. O sea, si hoy le mandas a tu familiar $100 dólares, y Western Union entrega $100 CUC, cuando el gobierno devalúe el CUP a la mitad, automáticamente tu familiar perderá $50USD, porque sus CUC se devaluaran junto con el peso cubano. Les habrán robado $50USD de un plumazo. ¿Por qué el gobierno no explica esto?

El resultado de esta devaluación monetaria junto con la eliminación del CUC y la creación de una nueva “moneda digital”, la mal llamada MLC es que los cubanos TODOS vamos a ser más pobres de un día para otro.

La falsedad de que lo hacen para hacer las empresas más competitivas es un cuento. Eliminar las subvenciones encubiertas a las empresas estatales cubanas se puede hacer sin empobrecer al pueblo cubano. Subir los salarios de los que producen se puede hacer sin robarle a los cubanos sus ahorros. Volver a usar el CUC para lo que fue concebido, una moneda equivalente a un dólar, puede hacerse si se elimina el relajo de conversión en las empresas estatales, no hace falta una nueva moneda para esto.

Robarle sus ahorros y remesas a los cubanos tiene otro objetivo, volvernos a todos más pobres.

¿Y nuestros ahorros qué?