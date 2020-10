Anciano cubano con discapacidad podría ser desalojado en Miami

Roberto Garriga, un anciano cubano de 65 años con discapacidad que reside en Miami, podría ser desalojado de una casa luego de que el propietario de la misma avisara que pretendía venderla.

Garriga, quien vivía en Regla, La Habana, enfrenta una difícil situación de desamparo que se ha extendido por el condado de Miami-Dade en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, que ha golpeado sobre todo a sectores vulnerables.

El anciano, en condiciones de soledad, enfrenta una enfermedad que le arrebató las extremidades inferiores. De igual modo, ha tenido que sobrellevar la pérdida de su esposa, con quien mantuvo una unión de 38 años. “Mi mujer cayó con cáncer, ya un cáncer etapa cuatro. Nos duró cinco años y medio y de allá para acá, imagínense ustedes cómo será”, refiere a Telemundo.

Ahora teme quedar en la calle, pues compartía la casa con un familiar que pagaba el alquiler, hasta que el propietario de la vivienda les comunicó su decisión de venderla. “Ellos se fueron porque él vino y dijo que se iba a vender la casa”, dijo, y expuso que no tiene cómo arrendar otra vivienda.

“Yo lo que gano son 900 pesos al mes, lo que me pagan a mí de mi retiro”, precisó. Según el reporte de Telemundo, ese medio intentó conectar a Garriga con la autoridad de vivienda de Hialeah que administra el programa de sección 8, pero no obtuvo respuesta.

Personalmente, el anciano se presentó ante esa agencia cuando estaban tomando aplicaciones para personas con discapacidad, sin embargo, dice que no lo pudieron ayudar. Le dijeron “que no calificaba y que era para menores de 62 años”.

“Si esa persona quiere ir a un refugio entonces hay un proceso para eso, pero si no quiere ir entonces hay algo que se llama 'homeless prevention' que le puede dar asistencia para pagar la renta”, explicó al citado medio Sabrina Velarde, de Miami Homes for All.

El Homeless Trust se interesó por el caso de Garriga y está buscando maneras de prevenir que termine en la calle. Velarde explicó que dicha agencia evalúa varios factores como ingresos, edad y estado de salud de las personas y luego les brindan servicios que incluyen conectarlos con el programa Rent Connect, que tiene una lista de viviendas asequibles.