Crisis de efectivo obliga al gobierno a apoyarse en mipymes para pagar jubilaciones en Holguín

La iniciativa prevé beneficiar a menos del 10 % de los pensionados del municipio de Holguín

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El gobierno municipal de Holguín puso en marcha un plan piloto para pagar pensiones en efectivo a jubilados a través de cerca de 20 micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes) y actores económicos privados, en respuesta directa al colapso del sistema bancario y las extenuantes colas que padecen los adultos mayores cada mes, informó este domingo la emisora Radio Holguín.

La iniciativa, avalada por un procedimiento oficial del Banco Central de Cuba (BCC), prevé que unos 5,000 pensionados (9,6 % del total) del municipio reciban su dinero por esta vía en una primera fase escalonada, según confirmó Ada Karenia Guerra, viceintendente para la Economía en el Gobierno municipal.

La empresa Benjully Bar fue la primera en participar, con el pago a alrededor de 50 pensionados del consejo popular Centro de ciudad Norte.

Otras mipymes sumadas al proyecto incluyen Fajardo's Pizza, La Emperatriz, Frenas Conmigo, Excelencia Reyes, Provarte y LiuMonte, entre otras.

El mecanismo permite que los comercios utilicen el efectivo recaudado por sus propios servicios para pagar directamente a los pensionados, evitando que el dinero transite por el banco antes de llegar a sus manos, abundó la fuente.

La ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, instruyó extender esta modalidad a nivel nacional.

El municipio de Holguín concentra más de 52,000 jubilados, pero solo 5,000 podrán beneficiarse en esta primera etapa, lo que evidencia la magnitud del problema frente al alcance limitado de la solución.

Dos días antes del anuncio, decenas de jubilados volvían a abarrotar las sucursales bancarias de Holguín para cobrar sus pensiones, en escenas descritas por el creador digital Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo como "Un nuevo mes… El mismo problema".

"Terrible, es así en todo el país, es verdaderamente abusivo", resumió Rosa Luz, usuaria de Facebook, al ver las imágenes de las colas de jubilados holguineros.

Esta no es la primera vez que el gobierno recurre a los actores no estatales para suplir la incapacidad del sistema bancario estatal. En abril, el BCC lanzó un plan piloto similar en cuatro municipios de La Habana -La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución y La Habana Vieja- apoyado en el Banco Metropolitano y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En ese piloto habanero, los comercios debían solicitar su incorporación para ser declarados "Agentes no Bancarios" y recibían comisiones como incentivo.

Las escenas de ancianos durmiendo en portales de bancos en Camagüey usando sábanas y cartones para asegurar turno, o de policías organizando colas en Cienfuegos, se han vuelto recurrentes en todo el país.

La pensión máxima en Cuba es de 4,000 pesos cubanos mensuales, menos de 10 dólares al cambio informal, mientras la canasta básica en La Habana ronda los 12,000 pesos por persona, tres veces ese monto.

Cuba tiene más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado, con cajeros escasos, terminales inutilizados por apagones y sucursales con horarios reducidos, mientras la política de bancarización lanzada en 2023 agravó la situación en lugar de resolverla.