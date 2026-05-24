Crisis de efectivo obliga al gobierno a apoyarse en mipymes para pagar jubilaciones en Holguín

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El gobierno municipal de Holguín puso en marcha un plan piloto para pagar pensiones en efectivo a jubilados a través de cerca de 20 micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes) y actores económicos privados, en respuesta directa al colapso del sistema bancario y las extenuantes colas que padecen los adultos mayores cada mes, informó este domingo la emisora Radio Holguín.
La iniciativa, avalada por un procedimiento oficial del Banco Central de Cuba (BCC), prevé que unos 5,000 pensionados (9,6 % del total) del municipio reciban su dinero por esta vía en una primera fase escalonada, según confirmó Ada Karenia Guerra, viceintendente para la Economía en el Gobierno municipal.
La empresa Benjully Bar fue la primera en participar, con el pago a alrededor de 50 pensionados del consejo popular Centro de ciudad Norte.
Otras mipymes sumadas al proyecto incluyen Fajardo's Pizza, La Emperatriz, Frenas Conmigo, Excelencia Reyes, Provarte y LiuMonte, entre otras.
El mecanismo permite que los comercios utilicen el efectivo recaudado por sus propios servicios para pagar directamente a los pensionados, evitando que el dinero transite por el banco antes de llegar a sus manos, abundó la fuente.
La ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, instruyó extender esta modalidad a nivel nacional.
El municipio de Holguín concentra más de 52,000 jubilados, pero solo 5,000 podrán beneficiarse en esta primera etapa, lo que evidencia la magnitud del problema frente al alcance limitado de la solución.
Dos días antes del anuncio, decenas de jubilados volvían a abarrotar las sucursales bancarias de Holguín para cobrar sus pensiones, en escenas descritas por el creador digital Pedro Lorenzo Hechavarría Pupo como "Un nuevo mes… El mismo problema".
"Terrible, es así en todo el país, es verdaderamente abusivo", resumió Rosa Luz, usuaria de Facebook, al ver las imágenes de las colas de jubilados holguineros.
Esta no es la primera vez que el gobierno recurre a los actores no estatales para suplir la incapacidad del sistema bancario estatal. En abril, el BCC lanzó un plan piloto similar en cuatro municipios de La Habana -La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución y La Habana Vieja- apoyado en el Banco Metropolitano y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En ese piloto habanero, los comercios debían solicitar su incorporación para ser declarados "Agentes no Bancarios" y recibían comisiones como incentivo.
Las escenas de ancianos durmiendo en portales de bancos en Camagüey usando sábanas y cartones para asegurar turno, o de policías organizando colas en Cienfuegos, se han vuelto recurrentes en todo el país.
La pensión máxima en Cuba es de 4,000 pesos cubanos mensuales, menos de 10 dólares al cambio informal, mientras la canasta básica en La Habana ronda los 12,000 pesos por persona, tres veces ese monto.
Cuba tiene más de 1,7 millones de jubilados que dependen de un sistema bancario colapsado, con cajeros escasos, terminales inutilizados por apagones y sucursales con horarios reducidos, mientras la política de bancarización lanzada en 2023 agravó la situación en lugar de resolverla.
Preguntas Frecuentes sobre el Pago de Jubilaciones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno cubano está utilizando mipymes para pagar las jubilaciones en Holguín?
El gobierno cubano está utilizando mipymes para pagar las jubilaciones debido al colapso del sistema bancario estatal y las largas colas que sufren los jubilados cada mes. Esta medida busca facilitar el acceso al efectivo y aliviar la presión sobre las sucursales bancarias.
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¿Cuántos pensionados se beneficiarán de este plan en Holguín?
En la primera fase del plan piloto en Holguín, unos 5,000 pensionados se beneficiarán al recibir sus pagos a través de mipymes. Sin embargo, este número es solo una fracción de los más de 52,000 jubilados en el municipio.
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¿Cuál es el papel del Banco Central de Cuba en esta iniciativa?
El Banco Central de Cuba (BCC) avaló el procedimiento oficial para que mipymes y actores económicos privados puedan pagar directamente a los pensionados. Además, la ministra presidenta del BCC ha instruido que esta modalidad se extienda a nivel nacional.
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¿Cómo se compara esta iniciativa con otros planes en Cuba para pagar pensiones?
Esta iniciativa en Holguín es similar a un plan piloto en La Habana, donde se paga a jubilados en centros comerciales para descongestionar las sucursales bancarias. En ambos casos, el objetivo es disminuir la alta demanda de efectivo en los bancos y facilitar el acceso al dinero para los jubilados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.