Madres protestan porque sus hijos pasan hambre en un centro de aislamiento en Cuba

Las pésimas condiciones en que se encuentran confinadas más de 120 personas en un centro de aislamiento en Sancti Spíritus ha generado protestas, especialmente de madres que se sienten incapaces de proteger a sus hijos -ya no solo del coronavirus- sino de pasar hambre.

No limpian el lugar, el hacinamiento contribuye a si hay algún positivo los otros internos se puedan contagiar con facilidad, la comida es mala, pasan hambre y para colmo no les permiten que sus familiares puedan traerles alimentos de sus casas, a pesar de que en un inicio les dijeron que sería posible siguiendo ciertas normas de higiene.

"Y aquí los vejigos aquí pasando hambre (...) Son todos una partida de descarados. Esto es demasiado ya lo que están haciendo ustedes", se escucha gritar a una mujer a un policía en imágenes compartidas por Lianny Enríquez, que ya hizo pública una queja similar en días anteriores.

En el vídeo se ve el momento en que el policía que custodia el lugar no permite que un hombre entregue una bolsa con alimentos.

"Dicen que es mentira lo que está pasando aquí, caballero (…) Abuso es lo que tienen. No sean tan abusadores. Los niños llorando porque tienen hambre", añadió la madre indignada.

"Lo que nos dan es sancocho, un refresco, un pan que sabe a cucarachas, para que los niños se alimenten, y después nos amenazan con que nos van a meter 3.000 pesos de multa. Si fuera por mí no importa".

"Tienen a uno preso, muerto de hambre aquí", se escucha gritar a otra de las confinadas.

“Nos tienen como si fuéramos unos puercos en los corrales. Si ustedes no tienen culpa nosotros menos”, dice en otro momento la madre que protagoniza la protesta a una de las personas que les llevan alimentos.

Lianny Enríquez -convertida en una suerte de vocera del grupo de cubanos que están en el centro de aislamiento- publicó varios vídeos en Facebook donde además de mostrar la explosión de ira de una de las madres, dio detalles de la situación que padece desde finales de octubre, cuando fue internada junto a su hijo menor de edad en la facultad de Enfermería de la ciudad de Sancti Spíritus, habilitado como centro de aislamiento pese a no contar con las condiciones requeridas, algo que reconocen los propios funcionarios de salud.

"Desde el día 24 de octubre estamos aquí 127 personas, no se sabe quién es positivo, todos juntos (…) No nos vienen a limpiar el baño, no se han podido ni bañar los niños. Ahora mismo a esta hora de la noche 10:30PM (del miércoles) vienen a buscar a dos niños que son positivos", dijo, y precisó que tampoco están “pidiendo atenciones de un hotel", solo condiciones dignas.

“En seis días tengo un deterioro físico y mental bastante brutal”, afirma, e insiste en que las condiciones en que están conviviendo no son las adecuadas. Cita el ejemplo de que la limpieza, que tras mucho pedirla, consistió en echar dos pomos de cloro en el piso. Eso sin contar que los baños ni se han tocado siquiera.

"Estamos cansados (…) Llevamos seis días aquí, que nos están acaballando, pasando hambre, necesidades", añadió en otro momento, y dijo que ni los médicos quieren subir a los albergues por temor a contagiarse.

“Mis publicaciones no son con fines políticos”, precisa la joven en otro momento, y añade “son con fines humanitarios, de solidaridad y para hacer un llamado de atención a los directivos que estén al frente de estos temas de salud, higiene y epidemiología”.

“Todas las personas no tenemos la misma capacidad para entender y para soportar porque cuando hemos intentado dar quejas de la situación lo que hemos recibido son amenazas”, concluyó.

Lianny Enríquez ya había denunciado recientemente que en el centro de aislamiento habían recibido amenazas por protestar por las malas condiciones del lugar, donde están recluidos niños, mujeres y ancianos.

Entonces ya denunció que las personas que están al frente del centro de aislamiento habían n faltado a su palabra ya que en un principio dijeron que permitirían a los familiares de los pacientes llevarles bolsas con comida, siempre que se cumplieran determinados protocolos sanitarios.

La cubana pidió que se evaluara la posibilidad de mantener a las personas aisladas en sus viviendas, realizar allí el PCR y de dar este positivo, entonces ingresar por medicación al positivo.

No es la primera denuncia que se hace en Sancti Spíritus respecto a los centros de aislamiento. En la Escuela Especial Jesús Betancourt, de Trinidad, los pacientes que fueron trasladados a ese sitio denunciaron que las autoridades sanitarias se desentienden de la situación.