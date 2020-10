Madre cubana no tiene cómo alimentar 4 hijos y recibe amenazas de desalojo

Una madre cubana soltera con 4 hijos, que no tiene cómo alimentar a sus hijos, ha estado recibiendo amenazas de desalojo por parte del gobierno de la Isla.

Según denunció la usuaria de Facebook Diasniurka Salcedo Verdecia, dos de los hijos tienen 10 y 18 años de edad, y los otros dos son unos jimaguas de cinco años, que viven en un local del régimen que su madre ocupó.

A pesar de que la familia no tiene dónde vivir, las autoridades han intentado sacarla del local y la madre, Anyell Valdés, es objeto de amenazas.

"Está desesperada, no recibe ayuda, solo amenazas, y está sin alimentos, y no es confiable según el régimen por defender sus derechos", relató Salcedo Verdecia.

"Régimen dejen a esta mujer en paz. Ese local es como miles que se están cayendo sin uso, denlen documento y no jodan más. A mis hermanos el que pueda ayudarla que me contacte, está sin alimentos por lo antes dicho. Cuando Cuba sea libre esto no pasará", sostuvo.

Desde el año 2015 Anyell Valdés se encuentra en el local de materias primas de los CDR, que se encuentra completamente abandonado.

Al lugar la mujer le hizo algunos arreglos como ponerle corriente eléctrica, agua, y le hizo una cocina.

En 2018, la familia comenzó a recibir amenazas de desalojo que hasta hoy no acaban.

“Tuve la necesidad de introducirme en un local que estaba en malas condiciones, pero estaba mejor que lo que yo tenía un cuarto de madera al lado del río, con todas las pudriciones al lado. Estoy albergada desde el año ’87, nadie me resuelve nada y entonces hice eso para la mejoría de mis hijos”, dijo hace algún tiempo la madre el medio Martí Noticias.

En una ocasión esta madre cubana se plantó en la Plaza de la Revolución ante las oficinas del Consejo de Estado a protestar.

“Entonces ahí me llamaron cinco patrulleros, me llevaron a la de ‘menoría’ (Oficial de Prevención de Menores), la CI (Contrainteligencia) porque vieron que los niños son hijos de Roberto Ferrer Gener –un defensor de los Derechos Humanos”, dijo.