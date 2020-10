Kamala Harris: "El camino hacia la victoria pasa por Miami"

La senadora Kamala Harris ha reconocido hoy que el camino a la Casa Blanca pasa por la Florida.

En su cuenta de Twitter, la candidata demócrata a la Vicepresidencia señaló: “El camino hacia la victoria pasa directamente por Miami, y los floridanos están entusiasmados y votando en números récord”.

La senadora Harris, compañera de fórmula del candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, y el presidente de EE.UU. y candidato a la reelección, Donald Trump, mantendrán caliente la campaña electoral en Florida este ajetreado último fin de semana antes de las presidenciales del 3 de noviembre, según informa la agencia EFE.

Harris tiene previsto este sábado un mitin motorizado en Miami y luego otros dos en Fort Lauderdale y Lake Worth, en el sureste de Florida, y Trump finalizará el domingo al filo de la medianoche en un aeropuerto del norte de Miami un maratón de campaña por todo el país.

Durante el mitin, la senadora ha respondido a quienes cuestionan los valores de los candidatos demócratas que, tanto ella como Joe Biden, son grandes patriotas americanos que comparten los valores de la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos."Hay mucho en juego en Florida", dijo la senadora Harris.

El coronavirus ha ocupado buena parte del comienzo de su intervención, en la que ha expuesto la situación epidemiológica del país y ha criticado las decisiones del presidente Trump para enfrentar la pandemia. "Ha mentido", dijo Harris del presidente Trump. "Ocultó información que sabía y que habría ayudado a la gente a evitar más muertes y contagios".

Comparándola con la Gran Depresión, la senadora Harris se ha referido al impacto de la pandemia en la economía. "¿Y qué ha hecho el presidente? Decir que estamos doblando la esquina del virus", criticó Harris antes de enunciar medidas que tomarán los demócratas si ganan las elecciones.

"Pero con la ayuda de ustedes, de Florida, en tres días Joe Biden y yo vamos a deshacernos de su política de recortes de impuestos a las grandes empresas y vamos a utilizar ese dinero para las necesidades de la gente", anunció la candidata a vicepresidenta.

"Ya he perdido la cuenta de cuántas veces he estado en Miami", bromeó la senadora. "En cada mitin que he tenido en esta campaña, recuerdo a los votantes las razones que tenemos para votar: Hay que honrar a los ancestros que hicieron tantos sacrificios para que tuviésemos ese derecho. Hay que votar porque todo está en juego en estas elecciones. Y hay que votar para que podamos decir en el futuro, cuando nos pregunten qué hicimos, 'yo voté a Joe Biden'".

"Thank you Miami... Gracias", se despedía la senadora Harris antes de abandonar el escenario.