En 2020, Trump advirtió a CiberCuba: “El régimen de Castro no sabe lo que le viene encima... quieren llegar a un acuerdo porque están desesperados”

Jueves, 8 Enero, 2026 - 09:58

El presidente Donald Trump © Trump 2020/ Douglas Coulter
El presidente Donald Trump Foto © Trump 2020/ Douglas Coulter

Hace cinco años, en plena campaña presidencial de 2020, Donald Trump concedió una entrevista exclusiva a CiberCuba en la que lanzó duras advertencias al régimen cubano. Aquellas declaraciones, que en su momento parecían retóricas de campaña, hoy resuenan con fuerza en medio de la profunda crisis económica y política que atraviesa la isla tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado la semana pasada por fuerzas estadounidenses.

“El régimen de Castro no sabe lo que le viene encima; créanme”, dijo Trump entonces, en una frase que hoy cobra un significado casi profético. “Cuba quiere llegar a un acuerdo porque están desesperados”, añadió el mandatario durante aquel diálogo con CiberCuba el 1 de noviembre de 2020.

El líder estadounidense subrayó que su administración había tomado “las medidas más fuertes contra la dictadura cubana” y que no repetiría “la vergüenza de los acuerdos de Barack Obama y Joe Biden”, que, según dijo, “entregaron millones de dólares a los Castro a cambio de nada”.

También aseguró que “los cubanoamericanos son mis amigos” y que su compromiso con esa comunidad seguiría siendo firme. “Sé cuánto han sufrido mis grandes amigos de la comunidad cubanoamericana bajo la dictadura de Castro. Ese régimen debe pagar por lo que ha hecho. Necesitamos justicia para el pueblo cubano y seguiré luchando por ella”, declaró.

Palabras que vuelven a resonar

Cinco años después, con el colapso del apoyo venezolano y una Cuba asfixiada por la falta de ingresos, sanciones y protestas sociales, las advertencias de Trump parecen haber anticipado el momento actual. En recientes declaraciones, el presidente estadounidense afirmó que “Cuba está lista para caer” tras la captura de Maduro, señalando que la isla “vivía del petróleo venezolano y eso se acabó”.

La crisis energética, los apagones prolongados y el éxodo masivo de cubanos confirman el escenario que Trump describió en 2020: un régimen debilitado, “desesperado” y sin aliados sólidos.

Una entrevista histórica

Aquella entrevista, publicada por CiberCuba el 1 de noviembre de 2020, fue parte de una cobertura especial en la que también participó Joe Biden, entonces candidato demócrata. Trump, sin embargo, respondió personalmente a varias de las preguntas sobre Cuba, dejando frases que hoy adquieren nueva relevancia política y diplomática.

“Lo que los Castro han hecho a Cuba, que una vez fue un país próspero, es un crimen. Es absolutamente horrible”, dijo Trump entonces. “Ese régimen debe pagar por lo que ha hecho. Necesitamos justicia para el pueblo cubano y seguiré luchando por ella”.

Cinco años después, con Venezuela fuera del tablero, Cuba al borde del colapso económico y una nueva etapa de tensión con Washington, las palabras que Donald Trump pronunció a CiberCuba ya no suenan como una advertencia lejana, sino como el preludio de una realidad que hoy parece cumplirse.

Puedes leer la entrevista de CiberCuba a Donald Trump en noviembre del 2020 aquí

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

