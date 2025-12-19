Con Cuba a oscuras, el ministro de Energía habla de "buscar la independencia de los combustibles fósiles"

Vídeos relacionados:

En plena crisis de apagones que afecta a todo el país, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró ante la Asamblea Nacional que la meta del Gobierno va más allá de la simple recuperación del sistema eléctrico y que el propósito es “avanzar en la transición energética y buscar la independencia de los combustibles fósiles”.

Durante el sexto período ordinario de sesiones de la X Legislatura, De la O Levy afirmó que la estrategia energética del país persigue la “soberanía energética”, basada en el uso de recursos propios y el impulso de fuentes renovables. “El objetivo es mucho más amplio que recuperar el sistema”, insistió, al tiempo que señaló que la solución definitiva a los apagones pasa por una “transformación estructural” del modelo energético cubano.

El ministro presentó cifras sobre la generación distribuida, que —según dijo— ha pasado de 300 a más de 1,000 megawatts (MW) de capacidad técnica, y destacó la instalación de 51 parques solares fotovoltaicos, de los cuales cerca de 800 MW ya están sincronizados al sistema. También subrayó la importancia de los 11,000 grupos electrógenos de emergencia, que, según el funcionario, garantizaron el funcionamiento de los hospitales durante el paso del huracán Melissa.

De la O Levy reconoció, no obstante, que todavía hay provincias con rezagos y que el déficit energético no puede resolverse sin la participación de todos los sectores. Reiteró que la sostenibilidad del sistema depende de “mantener el sistema con crudo y gas nacional, con el sol, el viento”.

Las declaraciones del ministro coinciden con las ofrecidas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien aseguró que el Gobierno ha destinado 1,150 millones de dólares al programa de recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La información, difundida por la Unión Eléctrica (UNE) en Facebook, generó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos ciudadanos cuestionaron los resultados reales de esa inversión millonaria.

“Se ha notado mucho la inversión, cada día es una victoria de los apagones sobre el pueblo”, ironizó un usuario desde La Habana. “Él puede decir que se destinaron mil millones de dólares al sistema, que mientras el país siga oscuro no nos interesa; la solución no es decir y decir, sino resolver y brindar servicio eléctrico”, escribió una usuaria desde Matanzas.

Lo más leído hoy:

Otros comentarios cuestionaron la efectividad del gasto. “Mucho dinero en tan pocos MW sin resultados. O sobran ceros o faltan MW. Es imposible gastar 1,8 millones de USD por MW y mucho menos en reparaciones”, señaló un trabajador de ETECSA.

Desde distintas provincias se repiten testimonios de frustración. “¿Y dónde está la mejoría, si cada día es peor, menos horas de electricidad? Esas termoeléctricas lo que necesitan es hacerlas nuevas”, opinó una madre de familia. Otro usuario resumió el sentir general: “Se ve que están trabajando y haciendo tremendo esfuerzo: nos tienen sin agua, electricidad, medicinas, comida… Tremendo trabajo de exterminio masivo que están haciendo”.

Las reacciones reflejan el profundo descrédito con el que amplios sectores de la población reciben los anuncios oficiales sobre el sistema eléctrico. Mientras el Gobierno insiste en cifras de recuperación y transición energética, la realidad cotidiana de millones de cubanos continúa marcada por apagones de hasta 20 horas diarias, falta de información clara y una creciente sensación de abandono ante una crisis que no muestra señales de mejora.