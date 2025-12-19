Díaz-Canel reconoce la inflación, los apagones y el hambre… pero culpa al "cerco imperialista"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves la severa crisis económica que enfrenta el país —marcada por la inflación, los apagones y la escasez de alimentos—, aunque volvió a responsabilizar al “cerco imperialista” y al bloqueo estadounidense por el deterioro de la situación nacional.

Durante la clausura del Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular , en su X Legislatura, Díaz-Canel afirmó que “nadie en Cuba necesita que le expliquen que la economía está en tensión: se siente en las colas, en el bolsillo, en el apagón, en el transporte que no llega y en el plato de comida que se encarece”.

El mandatario admitió además que el país viene “de años de decrecimiento del producto interno bruto, alta inflación, desabastecimiento, crisis energética y caída de ingresos externos”, y aseguró que “se reconoce la magnitud de la crisis, no se maquilla la realidad”.

Sin embargo, atribuyó el agravamiento de la crisis al contexto externo. En su discurso, acusó a Estados Unidos de mantener una “agresión económica incesante” y de “promover la inflación y deprimir sustancialmente el nivel adquisitivo de la población”. Según dijo, “un país cuyas finanzas son perseguidas con saña está obligado a gestionar con la máxima eficiencia sus ingresos en divisas”.

El gobernante señaló que el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía debe convertirse en “la hoja de ruta obligatoria de todos los organismos, las empresas y los territorios”. Entre los principales retos, mencionó “reducir la vulnerabilidad energética, recuperar capacidades productivas y mantener a raya el déficit fiscal y la inflación”.

También reclamó una mayor rendición de cuentas: “Mientras no hagamos eso, y nos quedemos en el análisis de informes descriptivos y diagnósticos que terminan resultando autopsias inútiles, no vamos a resolver nada ni a cambiar la actual situación”, advirtió ante el Parlamento.

Aunque habló de “errores propios” y de la necesidad de “transformaciones estructurales y de mentalidad”, Díaz-Canel volvió a enmarcar las causas principales en factores externos. “Nadie ha escrito cómo se construye el socialismo en un país que emergió a su real independencia luego de más de cuatro siglos de coloniaje y 60 años de subordinación neocolonial… ¡Esa historia la estamos escribiendo nosotros, los cubanos!”, afirmó.

Durante la sesión, Díaz-Canel también propuso declarar el 2026 como el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, una propuesta que fue respaldada por los diputados. En redes sociales, la Presidencia de Cuba citó al mandatario: “Que cada tarea que emprendamos en el 2026, desde las más complejas transformaciones económicas hasta el más sencillo gesto de solidaridad, lleve impregnado el espíritu fidelista de lucha”.

El acto contó con la presencia de Raúl Castro y del presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, según imágenes difundidas en un video publicado por Cubadebate.

El discurso ocurre apenas una semana después de que Díaz-Canel reconociera, durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba , que el Producto Interno Bruto (PIB) había decrecido más de un 4% al cierre del tercer trimestre de 2025, con “inflación disparada, desabastecimiento y generación térmica crítica”.

A pesar de los reconocimientos públicos, las medidas anunciadas hasta el momento no han mostrado resultados visibles en la vida cotidiana de los cubanos, marcada por los apagones, la escasez de alimentos y el aumento constante de los precios. Mientras tanto, la población cubana continúa enfrentando una inflación galopante y una precariedad sin precedentes.