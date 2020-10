Futbolista cubano entre los candidatos a mejores en la historia de la MLS

El futbolista cubano Osvaldo Alonso fue seleccionado como uno de los 134 candidatos a integrar la lista de los 25 mejores jugadores en la historia de la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés).

Alonso se desempeña como centrocampista en la competición profesional estadounidense, que está cerca de cumplir 25 años de fundada. Natural de Pinar del Río, ha dejado huellas a su paso por el circuito, particularmente con el Seattle Sounders, equipo al que perteneció 9 años y con el cual se coronó campeón en 2016.

“Para determinar los 25 mejores, un panel especial de más de 200 expertos de la MLS de toda América del Norte seleccionará a los 25 jugadores que han logrado más en el campo, impulsaron la narrativa fuera del campo y ayudaron a sentar las bases o establecer el rumbo”, resume el portal oficial de la MLS.

El panel de votación está compuesto por cuatro grupos: grandes y eméritos de la MLS (ex jugadores, entrenadores, personal), personal actual del club de la MLS, miembros de los medios y socios de transmisión (locales y nacionales). MLS invitó a panelistas basados ​​en años de experiencia dentro de MLS, equilibrio geográfico y experiencia en juegos.

Los seleccionados entre los 25 mejores, serán revelados el 9 de diciembre, tres días antes de la Copa MLS 2020.

Alonso cumplirá 35 años el próximo 11 de noviembre. En el ranking se ha tenido en cuenta también el liderazgo histórico en estadísticas claves, así como la contribución e impacto fuera de los terrenos.

El cubano ha estado cuatro veces en el All-Star, y en el 2012 integró el MLS Best XI, o sea, estuvo en el Once Ideal de la liga. En cuatro oportunidades, ha quedado campeón del U.S Open Cup, y en el 2014 ganó con Seattle el MLS Supporters’ Shields, premio que se entrega a los equipos con la mayor cantidad de puntos en la temporada regular.

En 2019, fue seleccionado por el portal inglés GOAL dentro del 11 ideal de la última década en la MLS. Ha cumplido más de 10 temporadas en el primer nivel del fútbol de los Estados Unidos. Compartió esta selección con otros futbolistas leyendas y de renombre, como el estadounidense Landon Donovan.

También cuenta con varios hitos en su desempeño sobre el campo, por ejemplo, el haber realizado once asistencias consecutivas a postemporada en once campañas. Desde 2007, año en que decidió establecerse en Estados Unidos, Alonso no viste la camiseta de la selección cubana.

En 2018, firmó con el club Minnesota United, donde ha ostentado el brazalete de capitán. Desde entonces, el equipo ha logrado avanzar a los duelos decisivos, gracias en buena medida a la labor en el mediocampo del antillano.