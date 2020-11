Jóvenes cubanos denuncian brutalidad policial en Santa Clara

Una joven cubana denunció haber sufrido brutalidad policial en la localidad de Santo Domingo, provincia de Villa Clara, al tiempo que pidió que se hiciera viral la publicación donde narra los hechos en redes sociales.

“No es un bonche, es una pura realidad y un amargo momento el que nos encontramos viviendo en este preciso momento”, dice la misma en Facebook.

Según detallaron, el pasado 25 de octubre en horas de la madrugada, la joven Leidy Ortega regresaba de una discoteca con varios familiares, cuando un hombre comenzó a ofenderla. Hay un enfrentamiento con él, luego de que se acercara ya con intención de agredirlos.

Captura de publicación en Facebook.

Luego, el hombre se da a la fuga en el momento en que aparece la policía en el lugar. “Al llegar los oficiales que se suponía nos tenían que ayudar, mi cuñada acude rápido a uno de ellos para explicarles lo sucedido y este le responde dándole un bofetón que la tiró en el suelo”, explica.

De acuerdo con lo descrito, el hermano de Leidy interviene y entonces igualmente es agredido por el agente, quien lo agarra del cuello y después lo golpea “fuertemente”. Leidy intenta convencer al oficial para que deje de agredir a su hermano, sin embargo, lejos de hacerlo, arremete con más fuerza.

“No le bastó y lo tiró al suelo dándole patadas y con el bastón. Yo, que me tiré junto con él, en el suelo recibí golpes también. Estos le ocasionaron a mi hermano un golpe encima del ojo con una herida de 15 puntos y un hematoma de sangre, lo cual es desfiguración de rostro. A mí me dieron igual dejándome moratones en los muslos y golpes en los pies”, expuso.

“El otro oficial, quien se suponía que debía corregir a su compañero de trabajo, lo que hizo fue darle otra fuerte golpiza más a mi papá y me repetían fuertemente que me los iban a matar a golpes. ¡ahora me pregunto cómo pueden existir oficiales de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) amenazando de muerte a dos ciudadanos”, señaló.

“En este horroroso momento, nos salvaron otros oficiales que llegaron de refuerzos. Luego de esto, los trasladan a la estación d la PNR, los llevan al policlínico al cual no nos permitieron ir con ellos en ese momento para pedir un certificado de lesiones, las cuales fueron provocadas por el oficial que agredió a mi hermano”, dijo.

“En el policlínico, remiten a mi hermano para el centro de la ciudad de Santa Clara para darle los puntos que llevaba en las heridas y a mi papá lo trasladan nuevamente a la estación de la PNR. Cuando trasladaron a mi hermano a Santa Clara a curarlo en la ambulancia, allí permanecieron botados en la calle hasta que apareció una de las personas buenas que existen en este mundo y les pagó el pasaje de regreso a la estación de la PNR”, refirió.

“Pero faltaba decirles unas d las partes más fuertes de la historia: Cuando los llevaban al policlínico del pueblo, uno de los oficiales los amenazó nuevamente diciéndoles que, si contaban la verdad de lo ocurrido y los denunciaban, ellos iban a abusar de su poder para tergiversar los hechos. Y acusarnos a todos nosotros de atentado contra la autoridad, cuando lo ocurrido fue todo lo contrario. Tanto así que les están pidiendo 8 años de cárcel injustamente”, apuntó.

“Luego de todo esto, las personas del pueblo estaban comentando bajo temor de represalias contra ellos, que los dos oficiales implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol, ya que estuvieron toda la noche haciendo su trabajo incorrectamente dentro de la misma discoteca donde nos encontrábamos”, comentó.

“Miren la fecha en la que estamos hoy y nuestras voces no han sido escuchadas. Por favor, lo único les voy a pedir a todos los que vean esto y hayan tenido algún familiar en algún tipo de situación como esta, nos ayuden para poder hacer justicia y que esos oficiales paguen por los daños físicos y mentales que nos han ocasionado tanto a nosotros como a nuestros familiares y amigos”, agregó.

“Pido justicia para que estas cosas no sigan pasando más en nuestro país y las autoridades no abusen más de sus cargos”, finalizó.