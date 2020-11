El mensaje de paz de Yordenis Ugás: "Puede que no me guste su voto, pero lo respeto"

El boxeador cubano Yordenis Ugás ha transmitido un mensaje pacificador en medio de las tensiones que se viven con las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre en Estados Unidos.

"No me importa por quién vote. Puede que no me guste su voto, pero lo respeto", dijo el púgil de 34 años, establecido en Estados Unidos.

"Todos tenemos opiniones diferentes y todos vemos las cosas de manera diferente. Literalmente no hay necesidad de que peleemos por eso. Estamos en el mismo equipo. America. Una nación bajo Dios", agregó.

Hace 10 años Ugás decidió abandonar la Isla para emigrar a Estados Unidos, cuando era el mejor pugilista en Cuba.

"Dejé el equipo nacional. Dejé todo atrás, me separé de mi familia y me subí a una lancha para venir a este país. Para ser un hombre libre y convertirme en campeón mundial en los profesionales", recordó recientemente en sus redes sociales.

El santiaguero ha ganado 12 campeonatos consecutivos en 12 años en Cuba, es medallista olímpico y doble campeón mundial amateur.

El pasado 4 de julio, agradeció a Estados Unidos el regalo de la libertad que le hizo a los cubanos: "Feliz día América. Los cubanos siempre te estaremos agradecidos por darnos lo más sagrado que tiene un ser humano: la libertad", escribió.

Este 3 de noviembre se están celebrando las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con los candidatos Donald Trump y Joe Biden en disputa, algo que ha generado mucha tensión y discrepancia entre los votantes.

De acuerdo con las encuestas realizadas hasta el momento, el candidato demócrata Joe Biden sigue en ventaja sobre el presidente Donald Trump. Su mayor ventaja es en Wisconsin, donde adelanta a Trump por 11 puntos: 52 por ciento contra 41 por ciento.

Trump, por su parte, predijo este martes una victoria sobre Biden todavía mayor que la que protagonizó en 2016 sobre la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, según dijo en entrevista telefónica con el programa Fox & Friends.

"Ese fue un buen número. 223-306, ese fue un gran número, y creo que lo superaremos. Lo dejaré así. Creo que mejoraremos", sostuvo.