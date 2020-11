Obama sobre las elecciones en Estados Unidos: "Todo está en juego"

El ex presidente estadounidense, Barack Obama, aseguró este 3 de noviembre que todo está en juego con las elecciones presidenciales que se celebran hoy en el país.

"Este día de elecciones, todo está en juego. Nuestros trabajos. Nuestro cuidado de la salud. Controlemos o no esta pandemia. Pero estas son las buenas noticias: hoy, puede elegir cambiar. Puedes elegir Joe Biden y Kamala Harris. Ganemos esta cosa", exhortó Obama.

Obama ha estado haciendo campaña a favor del candidato demócrata Joe Biden, y ha exhortado a salir a votar por un cambio en el país.

"Este es: hoy es el último día para votar. Si aún no lo ha hecho, busque su lugar de votación en http://iwillvote.com/locate", indicó.

Según declaró el ex mandatario, Joe Biden lo hizo un mejor presidente: "Durante ocho años, Joe fue el último en la sala cuando me enfrenté a una gran decisión. Me hizo un mejor presidente. Y hoy, tenemos la oportunidad de elegir a Joe y Kamala para reconstruir mejor nuestro país", dijo.

Durante un mitin en la Universidad Internacional de Florida (FIU) en apoyo a Biden el pasado mes, Obama instó a votar “para salir de este desorden” en el que está el país desde que Donald Trump asumiera la presidencia.

"Si eres elegible para votar y crees que el país puede hacerlo mejor, necesito que emitas tu voto (..) podemos elegir la unidad sobre la división", sostuvo.

También dijo sobre ambos candidatos: "Joe se preocupa por ti, tu seguridad y tu seguridad. Trump se preocupa por alimentar su ego".

En un mensaje dirigido a los votantes hispanos, Obama dijo en Español: “Sí se puede, todos juntos”.

“La decisión que tomes el miércoles tendrá un eco en la vida de nuestros hijos en las próximas décadas. Lo que está en juego es si conseguimos controlar o no esta pandemia y reiniciar nuestra economía, proteger nuestra atención médica y nuestro planeta, y mantener a Estados Unidos como una nación de inmigrantes”, indicó.

Este martes 3 de noviembre se decidirá el futuro de los Estados Unidos y en parte dle mundo, cuando los ciudadanos de este pañis elijan finalmente a su presidente. Por el momento las encuestas realizadas indican que el candidato demócrata, Joe Biden, sigue mostrando ventaja sobre el presidente Donald Trump. Su mayor ventaja es en Wisconsin, donde adelanta a Trump por 11 puntos: 52 por ciento contra 41 por ciento.