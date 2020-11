"Sí se puede, todos juntos", Obama envía mensaje a los votantes latinos previo a las elecciones

“Sí se puede, todos juntos”, con esas palabras dichas en español, el expresidente norteamericano, Barack Obama, se dirigió a los votantes latinos en un mensaje en el que pidió directamente el voto para el candidato Joe Biden y en el que no mencionó directamente a Trump.

“La decisión que tomes el miércoles tendrá un eco en la vida de nuestros hijos en las próximas décadas. Lo que está en juego es si conseguimos controlar o no esta pandemia y reiniciar nuestra economía, proteger nuestra atención médica y nuestro planeta, y mantener a Estados Unidos como una nación de inmigrantes”, dijo Obama en un mensaje difundido en exclusiva por Univision en la mañana de este martes.

“Joe Biden tiene los planes y la experiencia para hacer todo eso, pero también tiene el corazón para unirnos a todos nosotros, no culpar a ninguno de nosotros de los males y restaurar la America que amamos, un lugar donde, sin importar quiénes somos, cómo nos vemos o de dónde venimos, podemos lograrlo si lo intentamos”, añadió.

“Él solo necesita nuestro voto el martes”, concluyó, y remató su petición de votos con la frase “Sí se puede, juntos", variando ligeramente el célebre "Yes, we can", slogan que utilizó en su campaña primaria presidencial de 2008.

Barack Obama mantuvo un perfil bajo en buena parte de la campaña presidencial, aunque respaldó formalmente a Joe Biden desde el inicio. Sin embargo, ha sido en las últimas semanas que comenzó a incrementar sus intervenciones en estados considerados fundamentales de cara las elecciones presidenciales, como Pensilvania, Michigan o Florida, estado este último donde se presentará este mismo lunes, apenas un día antes de los comicios.

A diferencia del mensaje dirigido este lunes a los votantes hispanos, en casi todas sus intervenciones, el expresidente no ha perdido oportunidad para criticar abiertamente al presidente Donald Trump, al que responsabiliza de protagonizar lo que Obama califica de “política de reality show”.

Obama, en cambio, presenta a Joe Biden como un servidor público, un incansable trabajador que, según dice, hará lo mejor para defender los intereses del pueblo norteamericano.