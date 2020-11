FBI investiga misteriosas llamadas automáticas el día de las elecciones de EE.UU.

WASHINGTON, 3 nov (Reuters) - El FBI está investigando una serie de misteriosas llamadas automáticas que instan a las personas a quedarse en casa el día de las elecciones, mientras Estados Unidos permanece en alerta máxima para garantizar que la votación no se vea comprometida, dijo el martes un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Funcionarios estatales y locales han mostrado inquietud por al menos dos campañas automáticas separadas de llamados, en momentos en que millones de estadounidenses elegían el martes entre el presidente Donald Trump y el retador demócrata Joe Biden.

Expertos que hablaron con Reuters dijeron estar desconcertados especialmente por una de las campañas, que le pide a la gente que se quede en casa pero no menciona explícitamente la votación.

"Hay un poco de confusión sobre esto", dijo Giulia Porter, vicepresidenta de RoboKiller, una compañía que lucha contra los operadores de telemarketing y las llamadas automáticas y ha estado siguiendo la campaña.

El audio de las llamadas, que RoboKiller compartió con Reuters, presenta una voz femenina que dice: "Hola. Esta es solo una llamada de prueba. Es hora de quedarse en casa. Mantente a salvo y quédate en casa".

Porter dijo que la llamada se realizó millones de veces en los últimos 11 meses, pero el martes se disparó al número 5 o al número 6 en la lista de las principales llamadas spam.

"Esta llamada automática se envía a un volumen muy alto", dijo.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo que estaba al tanto de los informes de las llamadas automáticas y que no tenía más comentarios para realizar.

Porter dijo que su compañía aún está en proceso de recopilar cifras sobre estas llamadas, pero estimó que "miles o decenas de miles" de personas la han recibido.

Uno de ellos fue Hashim Warren, un votante demócrata de raza negra de 40 años que vive en Greensboro, Carolina del Norte, y trabaja en marketing en una empresa de desarrollo web. Warren dijo que la llamada aumentó los temores que él y su esposa ya tenían por la posible violencia en torno a las elecciones por parte de los partidarios de extrema derecha del presidente Donald Trump.

"En lugar de decir como, el día de las elecciones no es hoy, el hecho de que dijera 'mantente a salvo' se sentía vil y profético, como si supieran que había otras cosas", dijo Warren en una entrevista telefónica.

Janaka Stucky, de 42 años, una votante demócrata que vive en Medford, Massachusetts, también recibió una llamada automática esta mañana.

"Lo primero que pensé fue que en realidad se trataba de una llamada de prueba municipal por un cierre por el COVID", dijo a Reuters. "Cuanto más lo pensaba, me decía: oh, esto en realidad se siente realmente extraño. Luego comencé a sentir que era una especie de, tal vez, un esfuerzo por suprimir votantes".

Llamadas automáticas con mensajes similares o idénticos instando a las personas a quedarse en casa fueron recibidas en una serie de estados clave, entre ellos Florida y Iowa.

AT&T Inc, uno de los principales proveedores de telecomunicaciones de Estados Unidos, no devolvió un mensaje en busca de comentarios. Verizon Communications Inc, en tanto, remitió las preguntas a USTelecom, una asociación de la industria, que no respondió de inmediato un mensaje para referirse al tema.

(Reporte de Christopher Bing, Raphael Satter y Elizabeth Culliford. Editado en español por Rodrigo Charme)