Bad Bunny y su baile viral al ritmo de "Dákiti"

Bad Bunny tiene muchos motivos para estar contento, pero ahora mismo el que encabeza la lista es que su último lanzamiento con Jhay Cortez es un éxito total.

Fue el viernes cuando el puertorriqueño estrenó Dákiti y las cifras que suma lo dicen todo: es todo un éxito. En apenas cuatro días, su videoclip supera los 26 millones de reproducciones en Youtube. Con este pegadizo tema que no para de sumar visualizaciones, el cantante invita al baile y él mismo se ha prestado para mostrar una coreografía para la canción. Unos pasos que están arrasando en Instagram.

A través de su perfil en la red social, compartió un vídeo en el que le vemos bailando como si no hubiera mañana en un parque. "Hoy no es cualquier lunes. Hoy es el primer lunes con Dákiti y me levanté así. ¿¿Quién se sabe este paso???", preguntó en la descripción del vídeo.

En menos de un día, este divertido audiovisual suma 4.8 millones de reproducciones y en él le vemos con una mascarilla negra, gorro, ropa deportiva y unas zapatillas blancas.

Sin duda, el Conejo Malo comenzó esta nueva semana con la mejor de las actitudes y no es para menos, ya que todo apunta a que Dákiti solo es el inicio de un nuevo capítulo musical para él, o así lo sugiere el final de su videoclip.

"El último tour del mundo", se lee al final del clip, una frase que podría ser el título de su próximo trabajo discográfico. Aunque de momento parece que habrá que esperar para descubrirlo...

Aquí te dejamos el videoclip de Dákiti:

