Bad Bunny estrena esta media noche su tema Dákiti junto a Jhay Cortez

La estrella de pop y reguetón puertorriqueña Benito Ocaso Martínez, más conocido como Bad Bunny, anunció que en la media noche es el estreno de su nuevo tema llamado Dákiti, en colaboración con Jhay Cortez.

El Conejo Malo compartió en su sección de historias de Instagram un adelanto del tema y anunció el lanzamiento. En ella se escucha un pequeñísimo fragmento de la canción, que comienza con un sonido de sintetizadores muy pegajoso y donde se oye a Jhay Cortez cantando “baby ya yo me enteré, se nota cuando me…”.

Captura de Instagram

La estrella de la música boricua, Jhay Cortez, también compartió la noticia en sus historias y agregó un post sobre el lanzamiento

Bad Bunny había compartido ya un adelanto desde su nuevo auto, un Bugatti Sheron Sport 110 ANS.

El conejo malo publicó un video en Instagram donde muestra una serie de fotos dentro de su nuevo: “Carro nuevo, música nueva #Dákiti, ¿la sacamos ya? Ustedes me dicen”, se lee en su Instagram. El auto tiene un costo de 3,2 millones de dólares y solo hay 20 de ese modelo en el mundo, una muestra de su exclusividad.

Bad Bunny, que ya ha roto todos los límites promocionales de la música latina al estar en la portada de The New York Times Review, The Rolling Stones , se ha convertido en un ícono de la cultura del reguetón y del pop internacional.

En las imágenes apareció con ese nuevo look futurista (unas trenzas de pelo negro con borlas transparentes) con el que se mostró cuando anunció el estreno del remix del “Yo perreo sola” en colaboración con las cantantes y también estrellas de reguetón Ivy Queen y Nesi.

La racha creativa de Bad Bunny es imparable e incluye 3 discos individuales de altísima calidad (Por siempre, YHGLQMDLG y Oasis con J Balvin) y recientemente ha incluido en YHGLQMDLG un suplemento de canciones titulado Las que no iban a salir, que son exactamente eso, las canciones que se editaron para quedar fuera del álbum original.

El anuncio sobre “Dákiti” es todo un misterio que será revelado, según el propio Bad Bunny, a media noche. Se sabe que el tema fue producido por el genial Tainy y La Paciencia, que ya han colaborado con Bad Bunny en temas anteriores como “Callaíta”, una de sus piezas más escuchadas.

