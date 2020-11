Cartel de una camioneta en Miami pide a Trump que Cuba sea estado 51 de EE.UU.

Una camioneta con un cartel pidiendo que Cuba sea el estado 51 de Estados Unidos circuló en la calle 8 de Miami el martes, en pleno ambiente electoral.

“Trump president for Cuba. Cuba the 51 state of the U.S.A”, se podía leer en el llamativo camión azul, en letras de color claro sobre un fondo rojo de madera.

“Por las calles de Miami anda hoy un seguidor de Trump que le pide que Cuba sea el estado 51 de EE.UU.”, escribió en Twitter el periodista Rolando Nápoles junto a la imagen.

La publicación despertó reacciones encontradas entre quienes se encuentran a favor o rechazan abiertamente que tal posibilidad llegue a concretarse alguna vez.

“Muy buena esa. Fuera comunismo, queremos libertad. Basta ya de engaños y mentiras”, aprobó un internauta. “Un cubano que quiere la libertad, la prosperidad y la JUSTICIA para #Cuba YA!!!", ratificó otro.

“No quiero, libre e independiente como Martí quería”, discrepó un internauta con la sugerencia.

“Ese es del G-2 pa sembrar más división!”, comentó otra usuaria de la red social, tampoco conforme con la propuesta. “No tan calvo”, “¡Qué enano mental!", escribieron otros dos comentaristas, también en desacuerdo con la petición.

Decenas de personas se reunieron en la noche del martes en las inmediaciones del icónico Café Versailles y en la calle 8, en Miami-Dade, para atender a la evolución de las elecciones presidenciales y desde allí celebraron por todo lo alto el triunfo de Donald Trump en Florida.

Con banderas, gorras, carteles e incluso una campana, los cubanos celebraron la victoria del presidente en el estado, mientras iban consultando en sus teléfonos el avance de los resultados en otros estados.

Entrevistados por varios medios de prensa en el lugar, muchos residentes de origen cubano dijeron sentirse muy felices y excitados por la victoria de Trump en Florida, e incluso algunos dieron por ganadas las elecciones.

Donald Trump ganó el estado de Florida en las elecciones presidenciales de este martes con un 51.2% de los votos, frente a un 47.9% obtenido por Joe Biden.

Trump se impuso a Biden en Florida como lo hizo en 2016 cuando tuvo a Hillary Clinton como adversaria, pero esta vez por una diferencia mayor. No obstante, a pesar de que Trump ganó el estado y del fervor de los cubanoamericanos en el condado de Miami-Dade, el candidato demócrata obtuvo más de 579.000 votos (54%) en el condado, frente a 486.000 que obtuvo el presidente Donald Trump (45%), según la página oficial de elecciones ElectionsFL.org.

No obstante, Donald Trump recortó notablemente la diferencia de votos en Miami-Dade en relación con 2016. Aunque Biden ganó el condado, lo hizo por menos de 8 puntos, cifra muy inferior a los 30 puntos de diferencia obtenidos por Hillary hace cuatro años.

Trump ganó en Florida 29 de los 270 votos electorales que necesita para permanecer en la Casa Blanca. Sin embargo, la contienda entre ambos rivales no ha concluido, pues no se ha acabado el conteo de votos en todos los estados.