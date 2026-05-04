"Firmado": DeSantis sella polémico mapa electoral que podría dar ventaja a republicanos en el Congreso

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes el nuevo mapa de redistribución de los 28 distritos congresionales del estado, completando en menos de una semana un proceso que podría voltear cuatro escaños de demócratas a republicanos de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

"Firmado, sellado y entregado", escribió DeSantis en X, acompañando el mensaje con una imagen del mapa de Florida con los nuevos distritos coloreados.

El nuevo diseño, elaborado por el equipo del gobernador, introduce cambios significativos en 21 de los 28 distritos y podría ampliar la ventaja republicana en la delegación de Florida en la Cámara de Representantes de 20-8 a 24-4.

La cronología del proceso fue extraordinariamente acelerada.

DeSantis presentó el mapa el 27 de abril mediante memorando oficial, se celebraron audiencias públicas el día 28 con mínima participación ciudadana, y ambas cámaras de la legislatura estatal lo aprobaron el 29: la Cámara por 83 votos a favor y 28 en contra, y el Senado por 21 a 17.

La aprobación legislativa ocurrió aproximadamente una hora después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su fallo 6-3 en el caso Louisiana vs Callais, que debilitó la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, al exigir prueba de discriminación intencional presente para impugnar mapas que afecten a minorías raciales.

DeSantis había anticipado ese fallo para justificar la eliminación del antiguo Distrito 20, que abarcaba los condados de Broward y Palm Beach y al que calificaba de gerrymander racial. Ahora el nuevo Distrito 20 queda íntegramente dentro del condado de Broward.

El gobernador ha justificado la medida con un argumento demográfico: "Florida quedó menospreciado en el Censo de 2020 y hemos estado luchando por una representación justa desde entonces. Nuestra población ha crecido desde entonces de manera dramática, y nos hemos movido de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones".

Según el nuevo trazado, los demócratas conservarían únicamente cuatro distritos: el 10 (centro de Florida) y los 20, 23 y 24 (sur de Florida), mientras Tampa Bay perdería toda representación demócrata.

La medida se enmarca en una guerra nacional de redistribuciones a mitad de década impulsada por el presidente Donald Trump, quien el 26 de abril urgió públicamente a Florida a redibujar sus mapas. Florida es el octavo estado en modificar sus mapas antes de esas elecciones, tras Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas.

Los republicanos tienen actualmente una ventaja de 217-212 en la Cámara, con un independiente y cinco escaños vacantes.

La iniciativa enfrenta una fuerte oposición legal.

Los demócratas la califican de inconstitucional por violar la Enmienda Fair Districts, aprobada por el 63 % de los votantes de Florida en 2010, que prohíbe expresamente diseñar distritos para favorecer o perjudicar a un partido político.

El nuevo mapa también genera fisuras dentro del propio Partido Republicano: los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, entre otros, temen que sus escaños seguros queden en juego, y el consultor republicano Alex Alvarado concluyó que la redistribución elevaría los escaños competitivos de cuatro a siete sin aportar ganancia neta para el partido.

DeSantis negó motivación política en el nuevo mapa y argumentó que Florida quedó subrepresentada en el Censo de 2020.

Grupos de derechos electorales han anunciado recursos legales para bloquearlo, pero el tiempo apremia: el período de habilitación para candidatos al Congreso comienza el 8 de junio al mediodía y cierra el 12 de junio.

"No daremos marcha atrás y permitiremos que Ron DeSantis viole la Constitución de Florida", advirtió Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida. "Estos mapas son inconstitucionales y violan la Enmienda Fair Districts de 2010. La lucha acaba de comenzar".