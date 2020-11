Kamala Harris: "Joe Biden será un presidente para todos los estadounidenses, no solo para los que votaron por él"

La senadora demócrata y aspirante a la vicepresidencia, Kamala Harris ha publicado un tuit en el que afirma que Joe Biden será un presidente para todos los estadounidenses, “no solo para los que votaron por él”.

El tono presidencialista que empiezan a tomar los mensajes de la campaña demócrata es un indicador de la confianza que empiezan a adquirir mientras avanza el escrutinio de los votos.

En un mensaje dirigido a la nación y transmitido por Periscope, el candidato demócrata lanzó un mensaje propio del discurso de un ganador: "Es tiempo de volver a vernos, escucharnos, respetarnos, unirnos, sanar. Es tiempo de unirnos como nación”.

Asumiendo el tono conciliador de quien se siente legitimado para conducir las riendas de la nación, Biden dijo: “Sé que no será fácil, no soy ingenuo, sé lo profundas que están las diferencias en nuestro país, pero tenemos que dejar de tratar a nuestros oponente como enemigos, no somos enemigos", sostuvo.

En su discurso, pronunciado desde Delaware -su estado de residencia y desde el cual aceptó su nominación en agosto-, Biden estuvo flanqueado por la senadora Harris. "Hay ciertas líneas que, sin importar por quién se vote, no se cruzarán", subrayaba este martes la senadora en un mensaje de tranquilidad a sus votantes.

"Tengan fe en el pueblo americano. Creo firmemente que nosotros, a quien sea que votemos, defenderemos la integridad de nuestra democracia y la transferencia pacífica del poder", dejaba claro Harris.

Por su parte, Biden reforzaba el mensaje de tranquilidad a sus votantes, temerosos de que el presidente Trump quiera desconocer el resultado de las urnas. "Aquí, manda el pueblo. El poder no se puede tomar ni hacer valer. Fluye de la gente. Y es su voluntad y solo su voluntad la que determina quién será presidente de Estados Unidos", dijo Biden a la nación desde el Chase Center en Wilmington.

"No estoy aquí para declarar que ganamos, estoy aquí para informar que cuando termine el conteo de votos creemos que seremos los ganadores", puntualizó el candidato demócrata, pero en su mensaje se dejaban ver ciertos giros propios de un discurso presidencialista.

En un llamado a la unidad, Biden aseguró que había trabajado muy duro “tanto para los que votaron por mí como para los que no". La frase, típica en los discursos de los ganadores de elecciones, es la que repitió la senadora Harris en su cuenta de Twitter.

Al momento de redactar esta nota, Biden lidera la carrera hacia la Casa Blanca con 253 votos electorales frente a los 214 de Trump. De momento, el candidato demócrata ha conseguido romper el record de más votos populares que ostentaba Obama, con 70 millones 826 mil 745 votos a su favor.

“Ahora, después de una larga noche de conteos, está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia", recalcó Biden, quien está más cerca cada vez de postularse vencedor de estas históricas elecciones.