Gobierno de Cuba culpa a la pandemia del bajo peso de los camarones cultivados en la Isla

El Gobierno de Cuba ha culpado a la pandemia del coronavirus del bajo peso de los camarones cultivados en la Isla, según recoge el diario oficialista Escambray.

No se trata de que la COVID19 haya saltado a los crustáceos sino que el Gobierno cubano no ha importado el alimento especializado que consumen los camarones por motivos que la prensa oficialista no concreta.

Esta situación ha provocado que en provincias como Sancti Spíritus no se puedan alcanzar este año las 950 toneladas comprometidas principalmente para la exportación.

No obstante, las autoridades aseguran que hace apenas unos días han distribuido paquetes de camarones de 800 gramos y de dos kilos en la red de tiendas Cimex de la provincia. Este producto habría llegado ya a los consumidores de Cabaiguán y Taguasco, pero también a los de Cienfuegos, Villa Clara y Ciego de Ávila.

No aclara la prensa oficialista a qué precio se venden estos camarones en las tiendas. En 2018, cuando el desabastecimiento no era todo lo severo que es hoy en Cuba, la caja de 2 kilos de camarones importados de Argentina costaba casi 80 CUC.

Hasta el momento la camaronera de Tunas de Zaza sólo ha alcanzado 458 toneladas, pero sus directivos creen que en poco más de un mes podrán producir otras 250 para cumplir un nuevo plan de 700 toneladas para este año. Lo piensan conseguir "triplicando las capturas".

Según el rotativo de Sancti Spíritus, lo que ocurre en esta provincia no es un caso aislado ya que "la pandemia ha causado estragos en el cultivo de camarones" en todo el país.

Esta situación se suma a la del año 2018, cuando cayó la captura de camarones y langostas, que representaban entonces ingresos de 63 millones de dólares anuales para el Gobierno.

Va en sintonía también con los datos de exportaciones entre 2014 y 2019. En ese período la Isla registró una disminución del 44 por ciento entre las 54 especies que se venían pescando en la plataforma insular.

Ampliando criaderos en Sancti Spíritus

Con las infraestructuras tienen hasta ahora las autoridades de Sancti Spíritus no logran cumplir los planes de producción. Para remediarlo los directivos de la camaronera Cultizaza aseguran que están inmersos en la construcción de seis nuevos tanques para cultivar camarones con capacidad de 100 metros cúbicos cada uno.

Esta inversión estará ejecutada al 50% al finalizar 2020 y si se cumplen sus cálculos este proyecto influirá en el peso de los camarones ya que según los planes que tienen, podrán exportar camarones jóvenes con más peso y talla.

Cuba tenía previsto empezar este año a exportar camarones a China. La operación estaba pendiente de que las autoridades chinas marcaran las condiciones en las que se iba a producir la operación. No se sabe en qué quedó el convenio tras la crisis del coronavirus.