Marco Rubio: "La amenaza a la seguridad nacional en Cuba es algo en lo que vamos a enfocarnos"

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió este jueves que la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos que representa Cuba es "100 % algo en lo que vamos a enfocarnos, porque eso se trata de América".

En declaraciones difundidas en X por la cuenta oficial "Rapid Response 47 de la administración Trump", Rubio articuló la posición de Washington en términos inequívocos: Cuba muy cerca y una debacle en la Isla impactaría directamente al país con un éxodo migratorio, violencia e inestabilidad.

"Cuba está a 90 millas de nuestras costas. Así que si tienen un colapso sistémico en ese país, que es hacia donde se dirigen, nos veremos impactados por la crisis migratoria, por cualquier violencia e inestabilidad que ocurra allí. Implica directamente los intereses nacionales de Estados Unidos", afirmó.

El funcionario calificó sin rodeos al modelo cubano de "estado fallido": "Su sistema económico no funciona. Está roto. Y no puedes arreglarlo con el sistema político actual que está en su lugar. Simplemente no comprenden cómo hacerlo".

Uno de sus señalamientos más contundentes apuntó directamente a GAESA, el conglomerado militar-empresarial que controla aproximadamente el 70 % de la economía cubana.

"Tienen una empresa militar privada llamada GAESA que tiene 18,000 millones de dólares en activos y ni un centavo de eso pasa al presupuesto del Estado. Ni un centavo de eso va a ayudar al pueblo de Cuba", denunció.

Rubio vinculó esa acumulación de riqueza con la crisis energética que padece la Isla: aunque Cuba recibió petróleo venezolano gratuito durante años, "no ha gastado ni un centavo en arreglar su producción de energía ni su red eléctrica", porque "han robado el dinero y no han invertido en su infraestructura energética".

Ante quienes sugirieron que la política estadounidense equivale a una intervención, Rubio fue tajante: "No es nation building. No es nation building. Estamos abordando algo que está directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos".

Sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen, reconoció que la preferencia del presidente Trump es siempre "un acuerdo negociado que sea pacífico", pero admitió que la probabilidad de lograrlo con el régimen actual "no es alta".

En otro fragmento difundido en X, abordó la acusación penal federal contra Raúl Castro anunciada ayer por el fiscal general interino Todd Blanche en Miami.

"Raúl Castro admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden de derribar avionetas civiles", señaló, en referencia a la grabación de audio de 1996 que es pieza central de la acusación.

Cuando se le preguntó cómo planea llevarlo ante la justicia estadounidense, respondió: "No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí. Si hay un anuncio, se los diré después, no antes".

Las declaraciones de este jueves se producen un día después de que el secretario de Estado enviara un mensaje en video al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia, en el que afirmó que "Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA".

El régimen respondió con amenazas: el viceministro Carlos Fernández de Cossío advirtió con "resistencia feroz" ante cualquier acción de Washington, mientras el canciller Bruno Rodríguez calificó a Rubio de "vocero de intereses corruptos y revanchistas".

Rubio también confirmó que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana "hace unas semanas" y que el embajador estadounidense se ha reunido recientemente con funcionarios cubanos, aunque descartó que esos contactos hayan producido señales reales de apertura por parte del régimen.

"El futuro de Cuba pertenece al pueblo de Cuba en cuanto a cómo son gobernados, cómo es el sistema, etcétera. Pero la amenaza a la seguridad nacional, eso es 100 % algo en lo que vamos a enfocarnos porque eso se trata de América", concluyó el secretario de Estado.