Marco Rubio: "La amenaza a la seguridad nacional en Cuba es algo en lo que vamos a enfocarnos"

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió este jueves que la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos que representa Cuba es "100 % algo en lo que vamos a enfocarnos, porque eso se trata de América".
En declaraciones difundidas en X por la cuenta oficial "Rapid Response 47 de la administración Trump", Rubio articuló la posición de Washington en términos inequívocos: Cuba muy cerca y una debacle en la Isla impactaría directamente al país con un éxodo migratorio, violencia e inestabilidad.
"Cuba está a 90 millas de nuestras costas. Así que si tienen un colapso sistémico en ese país, que es hacia donde se dirigen, nos veremos impactados por la crisis migratoria, por cualquier violencia e inestabilidad que ocurra allí. Implica directamente los intereses nacionales de Estados Unidos", afirmó.
El funcionario calificó sin rodeos al modelo cubano de "estado fallido": "Su sistema económico no funciona. Está roto. Y no puedes arreglarlo con el sistema político actual que está en su lugar. Simplemente no comprenden cómo hacerlo".
Uno de sus señalamientos más contundentes apuntó directamente a GAESA, el conglomerado militar-empresarial que controla aproximadamente el 70 % de la economía cubana.
"Tienen una empresa militar privada llamada GAESA que tiene 18,000 millones de dólares en activos y ni un centavo de eso pasa al presupuesto del Estado. Ni un centavo de eso va a ayudar al pueblo de Cuba", denunció.
Rubio vinculó esa acumulación de riqueza con la crisis energética que padece la Isla: aunque Cuba recibió petróleo venezolano gratuito durante años, "no ha gastado ni un centavo en arreglar su producción de energía ni su red eléctrica", porque "han robado el dinero y no han invertido en su infraestructura energética".
Ante quienes sugirieron que la política estadounidense equivale a una intervención, Rubio fue tajante: "No es nation building. No es nation building. Estamos abordando algo que está directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos".
Sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen, reconoció que la preferencia del presidente Trump es siempre "un acuerdo negociado que sea pacífico", pero admitió que la probabilidad de lograrlo con el régimen actual "no es alta".
En otro fragmento difundido en X, abordó la acusación penal federal contra Raúl Castro anunciada ayer por el fiscal general interino Todd Blanche en Miami.
"Raúl Castro admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden de derribar avionetas civiles", señaló, en referencia a la grabación de audio de 1996 que es pieza central de la acusación.
Cuando se le preguntó cómo planea llevarlo ante la justicia estadounidense, respondió: "No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí. Si hay un anuncio, se los diré después, no antes".
Las declaraciones de este jueves se producen un día después de que el secretario de Estado enviara un mensaje en video al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia, en el que afirmó que "Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAESA".
El régimen respondió con amenazas: el viceministro Carlos Fernández de Cossío advirtió con "resistencia feroz" ante cualquier acción de Washington, mientras el canciller Bruno Rodríguez calificó a Rubio de "vocero de intereses corruptos y revanchistas".
Rubio también confirmó que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana "hace unas semanas" y que el embajador estadounidense se ha reunido recientemente con funcionarios cubanos, aunque descartó que esos contactos hayan producido señales reales de apertura por parte del régimen.
"El futuro de Cuba pertenece al pueblo de Cuba en cuanto a cómo son gobernados, cómo es el sistema, etcétera. Pero la amenaza a la seguridad nacional, eso es 100 % algo en lo que vamos a enfocarnos porque eso se trata de América", concluyó el secretario de Estado.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Cuba y la posición de Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Marco Rubio considera a Cuba una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.?
Marco Rubio destacó que Cuba está a solo 90 millas de las costas estadounidenses, y un colapso sistémico en la isla podría desencadenar crisis migratorias, violencia e inestabilidad que impactarían directamente en los intereses nacionales de Estados Unidos.
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¿Qué es GAESA y por qué es mencionado frecuentemente por Marco Rubio?
GAESA es un conglomerado militar-empresarial que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana. Rubio acusa a GAESA de acumular riqueza sin que sus beneficios lleguen al pueblo cubano, siendo un "estado dentro del estado" que no rinde cuentas a nadie.
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¿Cuál es la propuesta de Marco Rubio para mejorar la situación en Cuba?
Rubio propone una "nueva Cuba" donde los ciudadanos puedan ser dueños de negocios, medios de comunicación y tener elecciones libres, alejando el control de la economía de GAESA y ofreciendo 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, siempre que sea distribuida por organizaciones de confianza, no por el gobierno actual.
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¿Qué acciones está tomando Estados Unidos contra el régimen cubano según Marco Rubio?
La administración Trump, con Rubio como secretario de Estado, ha impuesto sanciones directas a GAESA y otras entidades cubanas, además de ofrecer una nueva relación con el pueblo cubano, pero no con el régimen actual que controla la isla.
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¿Cuál es la visión de futuro de Marco Rubio para Cuba?
Rubio imagina una Cuba donde los ciudadanos puedan prosperar sin el control del Partido Comunista y GAESA, con libertades económicas, derechos civiles y la posibilidad de elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas.
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