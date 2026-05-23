Willy Allen sobre detención de hermana de jefa de GAESA: «Tienen que estar las evidencias»

El abogado de inmigración Willy Allen advirtió que el secretario de Estado Marco Rubio deberá demostrar ante un juez que Adys Lastres Morera —hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA y detenida en Miami el pasado miércoles— cooperaba con la dictadura cubana, porque el simple parentesco no constituye prueba suficiente para justificar su deportación.
«El simple hecho de ser la hermana de una general, sin más nada, no debe llevar a tu detención y tu deportación», declaró Allen en entrevista con Tania Costa.
El abogado subrayó que la detenida tiene pleno derecho a defenderse ante un tribunal de inmigración y que la carga de la prueba recae sobre el gobierno, no sobre ella. «Tú no tienes que demostrar tu inocencia, el gobierno tiene que demostrar tu culpabilidad. Lo magnífico de vivir en un país democrático», afirmó.
Sobre las declaraciones públicas de Rubio, quien aseguró que Adys Lastres Morera prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana, Allen fue directo: debe probar que estaba ayudando al régimen de La Habana.
El letrado precisó que tener dos empresas en Florida —registros públicos la vinculan a Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC— o administrar propiedades en La Habana no constituyen por sí solos evidencia de vínculos con el régimen. «Que tenga dos compañías en los Estados Unidos, y creo que una es de bienes raíces, tampoco es un delito», señaló.
Allen también rechazó la idea de deportar a alguien únicamente por lazos familiares. «Yo no estoy dispuesto a de momento sacar a todo el mundo de fuera porque es un pariente, es una amistad, o es el primo, el hermano lo que fuera, y decir bueno, tú eres hermano, vete», sostuvo.
El abogado aclaró, no obstante, que su postura no implica tolerancia hacia represores del régimen que residan en Estados Unidos. «Yo odio la idea de los que jodieron a mi país que se vengan a retirar a los Estados Unidos y estén cobrando una pensión aquí, yendo al hospital Jackson aquí, recibiendo ayuda aquí, cuando jodieron a Cuba», expresó, recordando que fue uno de los primeros impulsores del programa «Identifica a los Represores» hace casi ocho años.
Rubio revocó la residencia permanente de Adys Lastres Morera el 20 de mayo bajo la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una figura legal poco frecuente que permite al secretario de Estado iniciar un proceso de deportación cuando considera que la presencia de un extranjero representa consecuencias graves para la política exterior.
Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos el 13 de enero de 2023 como residente permanente a través de una petición de su hijo, ciudadano americano. Su hermana, Ania Guillermina Lastres Morera, preside el conglomerado militar GAESA, que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana y maneja hasta 20,000 millones de dólares en activos según autoridades estadounidenses.
«Si el secretario de Estado tiene la razón, que la boten, que se vaya. Pero si el secretario de Estado en este caso no tiene la razón, vamos a dejarla tranquila», concluyó Allen.
Preguntas frecuentes sobre la detención de Adys Lastres Morera y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenida Adys Lastres Morera en Estados Unidos?
Adys Lastres Morera fue detenida porque su presencia en Estados Unidos fue considerada una amenaza para la política exterior del país. La revocación de su residencia permanente se basó en la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite la deportación de residentes permanentes cuya presencia tenga consecuencias adversas serias para la política exterior estadounidense.
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¿Qué papel desempeña GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana. Es el núcleo del sistema económico del régimen cubano, manejando miles de millones de dólares en activos y controlando sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista y las remesas. Esta organización ha sido acusada de desviar recursos que podrían aliviar el sufrimiento del pueblo cubano hacia las élites del régimen.
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¿Qué evidencias se requieren para justificar la deportación de Adys Lastres Morera?
Según el abogado Willy Allen, el gobierno debe demostrar con evidencias que Adys Lastres Morera cooperaba con la dictadura cubana. El simple parentesco con una figura del régimen no es suficiente para justificar su deportación. La carga de la prueba recae sobre el gobierno, no sobre la detenida.
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¿Cuál es la postura del gobierno de EE.UU. frente a personas vinculadas al régimen cubano viviendo en su territorio?
El gobierno de EE.UU., bajo la administración Trump-Rubio, ha adoptado una postura firme contra las personas vinculadas al régimen cubano viviendo en su territorio. Esta política busca evitar que individuos que amenazan la seguridad nacional o apoyan regímenes hostiles disfruten de los beneficios y oportunidades en Estados Unidos. La detención de Adys Lastres Morera es parte de una estrategia más amplia de presión contra el régimen cubano.
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