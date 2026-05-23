Willy Allen sobre detención de hermana de jefa de GAESA: «Tienen que estar las evidencias»

El abogado de inmigración Willy Allen advirtió que el secretario de Estado Marco Rubio deberá demostrar ante un juez que Adys Lastres Morera —hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA y detenida en Miami el pasado miércoles— cooperaba con la dictadura cubana, porque el simple parentesco no constituye prueba suficiente para justificar su deportación.

«El simple hecho de ser la hermana de una general, sin más nada, no debe llevar a tu detención y tu deportación», declaró Allen en entrevista con Tania Costa.

El abogado subrayó que la detenida tiene pleno derecho a defenderse ante un tribunal de inmigración y que la carga de la prueba recae sobre el gobierno, no sobre ella. «Tú no tienes que demostrar tu inocencia, el gobierno tiene que demostrar tu culpabilidad. Lo magnífico de vivir en un país democrático», afirmó.

Sobre las declaraciones públicas de Rubio, quien aseguró que Adys Lastres Morera prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana, Allen fue directo: debe probar que estaba ayudando al régimen de La Habana.

El letrado precisó que tener dos empresas en Florida —registros públicos la vinculan a Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC— o administrar propiedades en La Habana no constituyen por sí solos evidencia de vínculos con el régimen. «Que tenga dos compañías en los Estados Unidos, y creo que una es de bienes raíces, tampoco es un delito», señaló.

Allen también rechazó la idea de deportar a alguien únicamente por lazos familiares. «Yo no estoy dispuesto a de momento sacar a todo el mundo de fuera porque es un pariente, es una amistad, o es el primo, el hermano lo que fuera, y decir bueno, tú eres hermano, vete», sostuvo.

El abogado aclaró, no obstante, que su postura no implica tolerancia hacia represores del régimen que residan en Estados Unidos. «Yo odio la idea de los que jodieron a mi país que se vengan a retirar a los Estados Unidos y estén cobrando una pensión aquí, yendo al hospital Jackson aquí, recibiendo ayuda aquí, cuando jodieron a Cuba», expresó, recordando que fue uno de los primeros impulsores del programa «Identifica a los Represores» hace casi ocho años.

Rubio revocó la residencia permanente de Adys Lastres Morera el 20 de mayo bajo la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una figura legal poco frecuente que permite al secretario de Estado iniciar un proceso de deportación cuando considera que la presencia de un extranjero representa consecuencias graves para la política exterior.

Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos el 13 de enero de 2023 como residente permanente a través de una petición de su hijo, ciudadano americano. Su hermana, Ania Guillermina Lastres Morera, preside el conglomerado militar GAESA, que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana y maneja hasta 20,000 millones de dólares en activos según autoridades estadounidenses.

«Si el secretario de Estado tiene la razón, que la boten, que se vaya. Pero si el secretario de Estado en este caso no tiene la razón, vamos a dejarla tranquila», concluyó Allen.