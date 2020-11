Joe Biden: "Vamos a ganar esta carrera"

“Los números nos dicen una historia clara y convincente: Vamos a ganar esta carrera”, aseguró este viernes el candidato demócrata Joe Biden, casi a las puertas de proclamarse el presidente número 46 de Estados Unidos de América.

Al filo de la medianoche del viernes, desde su cuartel de campaña en Wilmington, Delaware, Biden pronunció un discurso a la nación de apenas unos 10 minutos, en el que no pudo proclamarse vencedor, pero se mostró seguro de su triunfo: “Vamos a ganar esta contienda con una mayoría clara y la nación respaldándonos. Hemos obtenido más de 74 millones de votos, más que cualquier candidato presidencial ha obtenido en la historia de EE.UU.”.

En el cierre de la tercera jornada posterior a las elecciones, que lidera con 253 votos electorales frente a los 214 de su contrincante republicano, el presidente Donald Trump, Biden estuvo acompañado por su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, quien a los 56 años podría convertirse en la primera vicepresidenta mujer de la historia de la unión.

Acerca del posible desenlace de estas históricas elecciones, Biden celebró: “Lo que se hace más claro cada hora es que números récord de americanos -de todas las razas, credos, religiones- eligieron el cambio por encima de más de lo mismo. Nos han dado un mandato para actuar sobre el COVID, la economía, el cambio climático y el racismo sistémico”.

“Vamos a ser los primeros demócratas en ganar Arizona en 24 años. Vamos a ser los primeros demócratas en ganar Georgia en 28 años. Y reconstruimos el Muro Azul en medio del país, que se derrumbó hace solo cuatro años”, proclamó.

“Voy a trabajar duro por los que votaron a mi favor, y por los que votaron contra mí. Ese es el trabajo. Es el deber de servir a todos los americanos”, aseguró.

El ex vicepresidente, que en un par de semanas arriba a sus 78 años, declaró que “esta es una increíble oportunidad para construir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Estoy optimista sobre el futuro de esta nación. No hay razón para no lograrlo. Solo recordemos quiénes somos. Somos Estados Unidos de América. No hay nada que pueda impedirnos conseguir nuestros propósitos juntos”.

Aprovechó para intentar aplacar la tensión que se está viviendo en la nación norteamericana, con un llamado a los estadounidenses a la calma y a tener paciencia mientras se produce el conteo de los votos.

“Las tensiones pueden ser altas después de una elección difícil como la que acabamos de tener. Pero tenemos que mantener la calma. Con paciencia. Y dejar que el proceso funcione mientras contamos todos los votos”, expresó.

“Estamos demostrando una vez más lo que hemos demostrado durante 244 años en este país: la democracia sí funciona. Su voto sí será contado”, afirmó.

“Tenemos que recordar que el propósito de nuestra política no es una guerra implacable. Podemos ser oponentes, pero no somos enemigos. Somos estadounidenses”, enfatizó Biden, y añadió: “Tenemos que dejar atrás la ira y la demonización”.

Al concluir su breve discurso, el candidato demócrata expresó: “Espero hablar con ustedes mañana”.