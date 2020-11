Policía cubano entra sin permiso en una casa y su dueño lo bota

Un cubano echó de su casa a un policía que había entrado sin autorización este viernes en La Habana.

Denis Solís González publicó en su muro de Facebook la discusión que sostuvo con el agente, quien aprovechando que la puerta estaba abierta entró en el domicilio sin siquiera pedir permiso.

“¿Quién lo mandó a usted a pasar sin pedir permiso”, requirió con indignación.

“Esto es un pasillo”, respondió el oficial.

“Esto no es pasillo, esto es una casa. Yo le pido ahora que se retire de la puerta para afuera, y tiene que contar con mi permiso si yo decido si usted pasa o no a mi casa”, subrayó.

“Por favor, ¿se puede retirar?. Para después yo pedirte y exigirte una explicación de por qué tú me estás molestando a mí cuando yo, que yo sepa, no he matado a nadie, ni he roto una puerta, ni he robado, como suelen hacer tus malditos verdugos. Que Raúl Castro es maricón, ustedes se subordinan a un homosexual. Fílmame que yo también te filmo”, advirtió.

“Sígueme haciendo acoso para veas que va a explotar. Donald Trump 2020, ese es mi presidente”, añadió segundos antes de que el oficial se marchara.

En una segunda publicación, Solís González pidió perdón a los homosexuales por haber utilizado el término en una forma despectiva, al referirse al dictador Raúl Castro.

“A todos los gays del mundo, pidiéndoles disculpas ya que Raúl Castro tienen esa orientación. No tengo nada, absolutamente nada en contra de los gays. Fue una palabra indebida pero no debió ser así, los gays son personas maravillosas”, agregó.

Solís González ha sufrido en anteriores ocasiones la represión del régimen. Recientemente se tatuó en su pecho la frase “Cambio, 19-10-2020 y Cuba libre”, como vía para mostrar su desacuerdo con el Gobierno.

“Comunistas, ahora sí me van a tener que arrancar la piel del pecho”, escribió Denis Solís González en su muro de Facebook, donde compartió imágenes de su torso desnudo con las palabras grabadas.