Joven pide libertad para Cuba con un tatuaje: “Me van a tener que arrancar la piel”

Un cubano se tatuó en su pecho la frase “Cambio, 19-10-2020 y Cuba libre”, como forma de mostrar su desacuerdo con el régimen de La Habana.

“Comunistas, ahora sí me van a tener que arrancar la piel del pecho”, escribió Denis Solís González en su muro de Facebook, donde compartió imágenes de su torso desnudo con las palabras grabadas.

“Las ganas de cambio son tan grandes que hasta lo llevan en la piel. El joven cubano Denis Solís González se tatúa las palabras Cambio Cuba Libre, motivado en la lucha por la libertad de Cuba”, comentó la colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández.

En otra publicación, el habanero de 32 años mostró lo que las autoridades han hecho en su cuadra de La Habana Vieja: colgaron una enorme foto de Fidel de un techo a otro que se roba la atención en el medio de la calle.

“Bienvenidos a mi cuadra en la calle Paula, donde los comunistas me acaban de colgar un cartel del cagandante en polvo, creyendo que se burlarían de mí. Ja, ja, ja, ja, qué risa me causan los comunistas. Eso significa el nervio que les provoco, que manifiestan lo ridículos, anormales y ratas que son, que han sido capaz de amenazar a mis vecinos y amigos del barrio para que no me saluden o de lo contrario les aplican el peligro”, denunció.

“Pues yo les digo a los esbirros de la Seguridad del Estado que no van a cobrar su mísero salario de jamón. Con San Isidro sí tienen que pinchar bien duro porque les vamos a sacar la bilis. Y no tendrán descanso ni tiempo para hacerles tan siquiera el amor a sus mujeres. Los vamos a convertir en tarruses hasta acabar con la dictadura. Ja ja ja ja”, afirmó.

Denis Solís no es el primero que altera definitivamente su propio cuerpo para protestar por la falta de libertades en Cuba. Hace pocos días un miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y expreso político, se tatuó el mensaje “Cuba Sí, Castros No”.

“Los letreros que llevo los llevo en símbolo de protesta y por amor a Cuba la bella. Amo y lucho porque mi Cuba sea verdaderamente libre y para que (los gobernantes) cumplan la palabra que una vez ofrecieron y fue simplemente para engañar al pueblo”, indicó Ediyersi Santana en entrevista a Cubanet.

“Los agentes de la Seguridad del Estado me han ofrecido ayudarme a cambio de que yo deje mi activismo político, pero así no estoy de acuerdo. Prefiero seguir viviendo en las condiciones que vivo para poder andar con mi frente en alto”.

Por su parte, Denis Solís asegura que no está vinculado a ningún grupo opositor. En agosto fue citado ante el jefe de sector de su barrio, en la estación policial situada en la calle Jesús María, entre San Ignacio e Inquisidor, después que una tía suya, alcohólica reconocida, lo acusó de ser opositor.

“Mi tía se toma dos o tres pomos (de ron) diarios. Cuando le falta, porque no tiene presupuesto para su vicio, se pone a temblar de abstinencia. No hemos podido ingresarla porque el Instituto de Salud no quiere trabajar, a menos que se les pase dinero”, relató a CiberCuba.

Él piensa que la mujer lo odia “por mis pensamientos opuestos al régimen. Debido a mi ideología, me hace la vida imposible. Me amenazó con denunciarme y me llegó la citación”, detalló.