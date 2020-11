Fallece el actor cubano Max Álvarez

El popular actor cubano Max Álvarez, falleció en la madrugada de este sábado, según confirmaron en sus redes sociales varias fuentes cercanas al artista.

Uno de ellos fue el reconocido actor de la isla, Héctor Noas, quien expresó en Facebook su pesar tras recibir la noticia.

“Qué triste querido amigo Max Alvarez, que ya no podamos descargar durante horas y hablar de tantos tópicos. No hace un mes, me llamaste para solidarizarte conmigo ante un tema, que para tí era un agravio, una indecencia y para mí era sólo la anécdota de alguien queriendo escalar a costa del trabajo de los demás”, comentó Noas en su publicación.

“Me dejaste claro, una vez más, tu lealtad a lo que considerabas "valores humanos". Más allá de tus inseguridades como actor y tu sinceridad que provocaba resquemores en muchos, yo disfrutaba de tu conversación. Fuiste un amigo y un excelente padre. Siento tu partida! Es triste cuando aún tenías planes de vida. No sé la causa, pero muchas cosas te pesaban por dentro y algunas ausencias no eran sobrellevables. Descansa en Paz, querido Max”, agregó.

En la misma plataforma, el grupo Cubaactores también lamentó la pérdida. “Con su muerte, Cuba pierde un excelente actor con demostrada calidad humana y escénica. Llegue a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias por tal irremediable perdida. Paz a su alma”, expuso.

Captura de publicación de Cubaactores.

Max Álvarez era hijo del popular actor cubano, Pedro Álvarez, por lo que su vida desde pequeño estuvo vinculada de una u otra forma a los estudios de televisión, donde asistió a las grabaciones de novelas, anuncios y del programa “Miércoles de Regalías”.

A pesar de que su sueño era ser piloto, terminó ingresando en una escuela de actuación en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), de acuerdo con una entrevista concedida a ese mismo organismo estatal.

También hizo algo de radio y, cuando fue llamado a incorporarse al Servicio Militar Obligatorio, integró el Conjunto Artístico de las FAR, con el que estuvo 14 años, junto a otros reconocidos actores de la escena nacional como Rubén Breña y Rolando Brito.

Sus interpretaciones en televisión se recuerdan en aventuras como "El Espía" y otras, además de la teleserie “Algo más que soñar” y “La frontera del deber”. En cine trabajó en “Un hombre de éxito” del realizador Humberto Solás, y en la adaptación cinematográfica de “El siglo de las luces”, también en la coproducción cubano-española “Bailando con Margot”.

Se retiró de la vida artística en 2017. Su hijo, Fabián Brando, igualmente ha seguido el camino de la actuación.