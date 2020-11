Analista político de CNN celebra entre lágrimas victoria de Biden: "Es un buen día para este país"

Van Jones, analista político de CNN, se convirtió en tendencia mundial en Twitter este sábado 7 de noviembre tras emocionarse hasta las lágrimas por la victoria del candidato demócrata, Joe Bien, y explicar por qué creía era un buen día para el país.

“Es más sencillo ser padre esta mañana. Es más sencillo ser papá. Es más sencillo decirles a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa”, indicó.

“Es más fácil para muchas personas. Si eres musulmán en este país, no te tendrás que preocupar que el presidente no te quiere acá. Si eres un inmigrante, no te tienes que preocupar que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los 'dreamers' sin razón alguna. Es una reivindicación para muchas personas que realmente han sufrido”, continuó.

Jones añadió que la frase “No puedo respirar” durante el mandato de Trump no fue algo que solo sucedió a George Floyd.

“Muchas personas sentían que no podían respirar. Cada día te despertabas y veías los tweets, ibas de compras y las personas que antes tenían temor de mostrar su racismo eran cada vez más agresivos contigo”, añadió Jones, quien precisó que muchos tuvieron que gastar energía solo “en mantener la compostura” ante ciertas situaciones.

“Esto es muy importante, poder tener paz y tener la oportunidad de un nuevo comienzo. El carácter del país importa, y ser un buen hombre importa. Quiero que mis hijos vean esto, vean esto, es más fácil hacer las cosas por la vía barata y salirte con la tuya, pero eventualmente pagas por ello”, precisó.

“Es un buen día para este país. Lo siento por las personas que perdieron, no es un buen día para ellos. Pero para muchas otras personas sí lo es”, concluyó.

Fue tal el impacto de la reacción de Van Jones que su nombre se convirtió en tendencia global este sábado junto a etiquetas como #ByeByeRTrump o #Biden.

El demócrata Joe Bien fue declarado ganador de la presidencia de Estados Unidos y puso fin al mandato del republicano. “Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país”, dijo en su primera declaración, luego de que las grandes cadenas de televisión anunciaran su victoria, y prometió ser “un presidente para todos los estadounidenses”.

Trump, el primer presidente estadounidense en perder la reelección desde George H. W. Bush a principios de la década de 1990, se negó a reconocer la victoria de su rival y anunció que llevará la disputa electoral en los tribunales hasta las últimas consecuencias.