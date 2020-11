Trump celebra haber alcanzado 71 millones de “votos legales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en redes sociales haber alcanzado la cifra de 71 millones de “votos legales”, resaltando el número como un hito para un mandatario “en funciones”.

“71.000.000 de votos legales. ¡Lo máximo para un presidente en funciones!”, apuntó Trump que, horas antes, rechazó aceptar la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, al tiempo que insistió en llevar el tema a la corte por presuntos fraudes en el desarrollo de los comicios.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por el ganador, y por qué sus aliados de los medios de comunicación se esfuerzan tanto por ayudarlo: no quieren que se exponga la verdad. El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar”, aseguró el líder republicano.

Trump advirtió que Joe Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el vencedor final.

Biden, que se convirtió este sábado en el presidente 46 de la nación americana en una elección histórica, marcada por la pandemia del coronavirus y por una escalada de tensiones a nivel nacional.

La victoria electoral se decidió poco antes del mediodía al anunciarse los resultados en el estado de Pensilvania, que le concedió a Biden 20 votos electorales, para superar los 270 necesarios y agenciarse así la presidencia del país.

Varios líderes mundiales incluso enviaron sus felicitaciones al presidente electo y a su compañera de fórmula Kamala Harris, quien pasó a ser la primera mujer vicepresidenta de EE.UU., además de la primera afrodescendiente e hija de migrantes en llegar a ese puesto en la nación norteamericana.

No obstante, Trump señaló que, en Pennsylvania, por ejemplo, a sus observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. “Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación”, dijo.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales y no contar los votos ilegales. Esta es la única manera de garantizar que el público tenga plena confianza en nuestra elección”, sostuvo Trump.

“Sigue siendo impactante que la campaña de Biden se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y quiera que las boletas se cuenten incluso si son fraudulentas, fabricadas o emitidas por votantes no elegibles o fallecidos. Solo una parte involucrada en una infracción mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo y luego pelearía en la corte para bloquear su acceso”, agregó.