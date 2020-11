Revista feminista critica a medio oficialista por llamar a las mujeres "flores"

La revista feminista Alas Tensas criticó a la prensa oficialista de Santiago de Cuba por comparar a las mujeres con "flores que cuidar" tras publicar un artículo en el que se mencionó el feminicidio que tuvo lugar en días recientes.

Para el equipo editorial de Alas Tensas, que la prensa oficial de esa provincia del oriente cubano llame "flores" a las mujeres "sólo perpetua estereotipos de género", escribieron en la red social Twitter para demostrar su inconformidad ante el artículo.

El artículo, firmado por el periodista Cuscó Tarradel, reseñó el incidente del pasado sábado 7 de noviembre, cuando un hombre terminó con la vida de dos mujeres en medio de la vía pública del distrito José Martí, de la ciudad de Santiago de Cuba.

"¡Falta mucho, sobre todo en ganar conciencia colectiva de que no hay sexo débil y sí muchas flores que cuidar!", dijo el periodista en su texto, que también fue reconocido por la prensa independiente cubana ya que trató el tema del abuso hacia mujeres, algo que comúnmente no ocurre en Cuba.

CiberCuba contactó con Yanelys Núñez, miembro del equipo de Alas Tensas y una de las primeras personas en alertar de la publicación en la prensa oficialista.

"Hacer visible un caso de feminicidio a través de un medio oficial que nunca publica estadísticas relacionadas con la violencia de género, ni se hace eco de las demandas de activistas feministas, debe tomarse muy en serio por parte de quien lo escribe", señaló Núñez.

Además, asegura que el artículo dejó de cumplir ciertos protocolos que debe seguir cualquier nota periodística que trate el tema de los feminicidios.

"No puedes poner imagen de la víctima, no puedes justificar el asesinato diciendo por ejemplo que la mató porque ella le era infiel, se debe dejar bien claro que es un caso de violencia de género y que la víctima no tiene ninguna culpa", apuntó.

Para Yanelis Núñez el tema se agrava cuando ni siquiera el medio oficialista se preocupó en buscar asesoría y se emplean términos que parecieran traídos desde el siglo XIX.

"Tampoco ofrecieron disculpas, porque la primera nota hacía referencia a que las víctimas eran familia y no fue así. Las feministas nos alegramos de que se diera un pequeño paso en tratar esos temas, pero hay que hacerlo bien, porque esta denuncia puede ser revictimizadora y reafirmar estereotipos de género", abundó.

Como corresponde a una feminista que lucha por los derechos de otras mujeres, Núñez está convencida de que ellas "no son el sexo débil, como tampoco son flores, ni histéricas, ni señoras de", sino que son "sujetos de derechos a los que un sistema coloca en un plano inferior simplemente por su condición".

Alas Tensas es una publicación hecha en Cuba sobre temas de género y feminismo. Se funda en octubre de 2016 con la salida del primer número. Publica estudios de género y cubre periodísticamente la actualidad cubana e internacional.