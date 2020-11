Pueblo de Matanzas bajo vigilancia policial tras protesta por apagones y escasez

El pueblo Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, se encuentra bajo vigilancia policial tras la protesta que tuvo lugar el pasado viernes a causa de los apagones eléctricos y escasez.

"Ellos (los del partido, el gobierno, Seguridad del Estado y la policía) están ahí (en el poblado), dijo a Radio Televisión Martí Ania Zamora, Dama de Blanco y activista del partido Pedro Luis Boitel.

La protesta aconteció en horas de la tarde del viernes 6 de noviembre tras la indignación que provocó entre los vecinos la falta de electricidad.

"Esto está un poco malo aquí", dijo una vecina al citado medio.

"Hay serias dificultades, con la alimentación, el mal estado de los caminos y, en general, grandes carencias", comentó Zamora.

A la protesta se unieron tanto los opositores del pueblo como los ciudadanos comunes, quienes gritaban "mentirosos" a las autoridades allí presentes.

"El pueblo les gritó (a los funcionarios) mentirosos y ellos no pudieron ni abrir la boca", apuntó.

Según Zamora, la protesta se originó porque "el pueblo en definitiva lo que ha hecho es abrir los ojos".

También dijo que el viernes luego de la protesta por el corte eléctrico "enseguida pusieron la electricidad".

En anteriores declaraciones a CiberCuba, la activista había dicho que el pueblo está cansado de mentiras.

"Estamos cansados de mentiras. Aquí (en) Carlos Rojas siempre están diciendo mentiras. La otra vez que tuvimos una afectación dijeron que era el transformador y era mentira; era un poste que se había caído allí y el carro no quiso entrar", aseguró.

Al pequeño pueblo matancero, según los vecinos, lo han dejado desamparado incluso en medio de la cuarentena por coronavirus.

"Aquí no han vendido una galleta, un refresco, un pan, nadie ha ido a ido a ese barrio de los orientales donde el agua llega a la cintura, ¿por qué? Porque no le interesa a nadie, porque todo es un cuento y todo es una mentira. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el pueblo entero", afirmó la Dama de Blanco a nuestro medio.

En ese mismo pueblo matancero tuvo lugar una protesta en el año 2017, luego del paso del huracán Irma por Cuba, cuando decenas de personas se reunieron sin previa planificación para exigir a las autoridades el restablecimiento de los servicios de luz y agua.