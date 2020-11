Pueblo de Matanzas protesta contra el Gobierno al grito de ¡mentirosos!

La Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora se enfrentó al gobierno de Matanzas para exigir una respuesta ante la falta de electricidad en el pueblo Carlos Rojas, y contó con el apoyo de un importante grupo de habitantes de la zona que acusaron a los funcionarios de mentirosos.

Al parecer, desde el horas de la tarde del viernes 6 de noviembre en esa zona (a seis kilómetros de Jovellanos) no había servicio eléctrico, lo que provocó la indignación de la población y aunque no se tienen las declaraciones de los funcionarios locales, todo indica que no convenció a los residentes.

Abascal Zamora enfrentó a un grupo de funcionarios del Gobierno y les recordó que no es la primera vez que les mienten para justificar los problemas de abastecimiento de ese servicio, y mientras expresaba su insatisfacción el resto de vecinos gritaba "mentirosos" a las autoridades allí presentes, según se pudo ver en varios videos que divulgó Leticia Ramos Herrería a través de las redes sociales.

"Estamos cansados de mentiras. Aquí (en) Carlos Rojas siempre están diciendo mentiras. La otra vez que tuvimos una afectación dijeron que era el transformador y era mentira; era un poste que se había caído allí y el carro no quiso entrar", aseguró la también miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

En medio de la crisis sanitaria, económica y social que vive el país, agudizada por la presencia del nuevo coronavirus y las medidas adoptadas por el Gobierno cubano, la opositor de la isla aseguró que en esa zona no han vendido ningún alimento para la población que les permita cubrir sus necesidades.

"Aquí no han vendido una galleta, un refresco, un pan, nadie ha ido a ido a ese barrio de los orientales donde el agua llega a la cintura, ¿por qué? Porque no le interesa a nadie, porque todo es un cuento y todo es una mentira. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el pueblo entero", afirmó la Dama de Blanco mientras el resto de los vecinos la apoyaban en su reclamo.

No es la primera vez que en Carlos Rojas, perteneciente al municipio matancero de Jovellanos, ocurre una protesta popular ara exigir a las autoridades locales que se restablezca el servicio eléctrico.

En septiembre de 2017, tras e paso del huracán Irma por la región, decenas de personas salieron a las calles a exigir una solución inmediata a la situación.

Lo que comenzó siendo una protesta de cinco activistas por los derechos humanos en Cuba terminó con una gran concentración popular que obligo a las autoridades no solo a priorizar la atención de sus demandas sino a ofrecer alimentos y otros servicios de primera necesidad, contó en su momento el opositor Armando Abascal, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.

Una reciente investigación independiente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que casi el 40 por ciento de las personas encuestadas sufre cortes de electricidad de hasta seis horas de duración y con respecto a estudios anteriores ha existido un aumento de hasta el 14 por ciento de cortes recurrentes del servicio en más de 10 ocasiones.