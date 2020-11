Camila Arteche cuenta su historia por primera vez: Soy el resultado de muchos miedos

La joven actriz cubana Camila Arteche compartió por primer vez su historia con sus seguidores, una historia que, según cuenta, no ha sido para nada perfecta.

"Lo que tú ves hoy de Camila Arteche es el resultado de muchos miedos, de muchos fracasos, de muchas horas de trabajo y de estudio, de muchos llantos, de muchos proyectos en los que no logré estar, de mucha gente que no confió en mí", dijo la actriz en un video compartido en la red social Instagram.

También dijo que la persona que es hoy, es el resultado de muchos casting en los que le dijeron que no, de muchas películas que no logró hacer.

"Pero todo eso me ha hecho más fuerte, me ha hecho grande, y a todo eso le tengo que dar la gracias porque es la experiencia que me ha llevado hasta donde esto hoy", aseguró.

La joven cubana, nacida en La Habana, recuerda que tuvo una infancia sumamente feliz, rodeada de una familia que la adoraba.

Desde bien pequeña, sostuvo, quiso ser actriz, y su madre la llevaba a clases de teatro, y su padre a todos los espectáculos que habían en la Habana.

Camila también recuerda que se disfrazaba todo el tiempo y que su personaje favorito de niña era Selena.

"Yo no tenía otra cosa en mi cabeza, para mi la actuación era la única opción", dijo.

Cuando Camila logró entrar a la Escuela Nacional de Arte su vida cambió. Una vez graduada, hizo su primera novela y la gente la empezó a conocer.

No obstante, llegaron problemas familiares a su vida, como la enfermedad de su abuelo, a quien su madre, sin trabajo, tuvo que cuidar en casa por dos años.

Camila recuerda que, en medio de esa tristeza, su padrastro llegó a su vida.

"Es la persona más generosa que conozco y gracias a él y a que el mantuvo a mi familia y le dio alegría a mi familia en medio de todo, yo pude seguir mi carrera", indicó.

A pesar de todo, un día Camila se dirigía a la filmación de su segunda película y su mamá la llamó para decirle que su padrastro se había ido sin decir nada a los Estados Unidos, lo cual resultó un duro golpe familiar.

En medio de la tristeza por la muerte de su abuelo, la partida del padrastro, la ruptura de una relación y su madre sin trabajo, Camila tuvo que crecerse.

"Yo creo que ese día por la noche yo decidió convertirme en ese pilar", aseguró.

La joven tenía la presión de crecer, de trabajar, de aportar dinero a la casa y además de continuar con sus sueños.

Fueron, según cuenta, muchos días de trabajo hasta la madrigada en Cabarets, pero también fue un tiempo en el que aprendió a meditar, a hablar inglés, aprendió danza, y dio sus primeros viajes, lo cual cambió mucho su espectro.

"Yo estaba cumpliendo mis sueños y a mi familia nunca le faltó nada", señala.

"Entendí en ese tiempo que no iba a haber más nada que cuidara de mí, que la única responsable de mí, de mis sueños y de mi familia era yo", agregó.

Una vez solas ella, su mamá y su abuela, lograron salir adelante.

"Fuimos tres mujeres solas que sobrevivimos y que nos fue muy bien en una sociedad donde me habían enseñado que los hombres eran solo los capaces de hacerlo, nosotras tres lo habíamos logrado y lo seguimos logrando, sin depender de nada ni nadie", afirma.

Según Camila, hoy más que nunca quiere hacer realidad los sueños de la niña que un día fue.

"Si tú te propones ser libre hoy, y ser independiente hoy, lo vas a lograr, porque si yo pude tú también puedes hacerlo", dijo a sus seguidores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.