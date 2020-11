Estado de Georgia hará un recuento manual de votos

Las autoridades de Georgia han anunciado una auditoría que obligará a contar a mano las boletas emitidas en este estado que aporta 16 votos electorales al candidato demócrata Joe Biden, según informa Independent.

En recuento manual de papeletas empezará a finales de esta semana y se prevé que termine el 20 de noviembre, adelantó a la prensa el republicano Brad Raffensperger, secretario de Gobierno en Georgia, que ya había avanzado esta posibilidad el pasado viernes cuando Biden aventajó por la mínima (unos 1.500 votos) al aspirante a la reelección, Donald Trump.

Finalmente, la distancia ha sido mayor. A estas alturas Biden supera a Trump en unos 14.000 votos de los casi 5 millones emitidos en Georgia aunque aún no se han contado todas las boletas. Los condados tienen de margen hasta este viernes para finalizar el escrutinio.

En cuanto estén listos los resultados del recuento manual, la candidatura que no ha ganado podrá solicitar uno nuevo, esta vez a máquina.

Las leyes del estado de Georgia ofrecen al candidato en desventaja en las elecciones la opción de pedir un recuento manual si la diferencia de votos no supera el 0,5%. Biden adelanta en este estado (con un 0,28% más de votos), según los resultados que se manejan este miércoles por la mañana.

La campaña del candidato republicano se puso en contacto ayer martes con Brad Raffensperger para pedir el recuento manual de votos. La solicitud llega cuando aún quedan papeletas por contar. Alegan, que hubo discrepancias en las votaciones y errores electorales.

Este recuento manual retrasará durante días la certificación del candidato ganador en las elecciones, ya que los contadores de votos tendrán que abrir sobre por sobre y contar las papeletas una por una.

El pasado lunes el aspirante republicano al Senado David Perdue, que irá a una segunda vuelta con el demócrata John Ossoff, en un duelo que decidirá la mayoría en el Senado de EE.UU., pidió la dimisión de Raffensperger, acusándole de gestionar mal las elecciones y de falta de transparencia.

Los resultados del recuento manual de votos en Georgia no modifica el resultado electoral porque Biden se proclamó presidente electo sin estos 16 votos electorales, ya que antes consiguió los 20 de Pensilvania, decisivos en la carrera a la Casa Blanca.

Vuelco a los resultados

El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden dio el viernes pasado la vuelta a los resultados y va por delante en el estado de Georgia en una victoria ajustada en la que ambos aspirantes a la Presidencia de Estados Unidos se mantienen igualados en porcentaje de votos hasta último momento.

Desde que en 1992 Georgia se decantó por Bill Clinton, no ganaba un demócrata en ese estado. Trump pierde de esta forma un feudo que ganó por 5 puntos porcentuales de diferencia en 2016.

Los apoyos contados en el condado de Clayton (Gerogia), nicho de votos demócratas, adelantaron a Biden en el último momento en este estado. Con el 94% de los votos escrutados, Trump iba por delante con el 50,1% de apoyos a su favor.

Sin embargo, con el 98% de las boletas escrutadas, Biden aventajó a Trump primero con 917 votos y luego con 1.096 al alcanzar 2.449.580 apoyos frente a los 2.448.484 que en ese momento tenía el republicano Donald Trump.

Los resultados de las elecciones en Georgia dieron un vuelco un día después de que el juez del condado de Chatham (Georgia), James Bass, desestimara una demanda presentada por la campaña de Donald Trump y el Partido Republicano en referencia a 53 boletas de votantes ausentes en ese condado. Según la ley estatal todo voto que llegue después de las 7:00 pm del día de las elecciones debe ser invalidado.

El juez destacó que no encontró evidencias en el testimonio de los observadores republicanos que denunciaron un supuesto fraude electoral porque aseguró que los tribunales no pueden encargarse de resolver disputas sobre si algo está o no pasando.

Tan claro lo vio el juez que despachó el caso con un fallo de una oración y sin razonamiento.

Estas elecciones han sido muy reñidas y se han ido decidiendo voto a voto. Biden aventajó a Trump tras ganar en Wisconsin y Michigan, con triunfos ajustados que lo colocaron por delante en el recuento de votos con 253 apoyos, frente a 214 de Trump y a sólo 17 de los 270 necesarios para gobernar en la Casa Blanca. Pero luego vino la victoria en Pensilvania, con sus 20 votos electorales y en Nevada, con otros 6.

Trump ha denunciado, sin pruebas, que ha habido supuestas irregularidades en el recuento de votos. En esta línea ha dicho directamente que si se cuentan los votos legales, gana él, pero si se cuentan los ilegales gana Biden. Además pidió la semana pasada al Tribunal Supremo que intervenga.

Nueva demanda de Trump

Trump sigue adelante con su estrategia de frustrar la victoria de Biden, mientras éste se ha centrado ya en organizar la transición que le convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos.

En esta línea, el equipo de campaña de Trump acudió este miércoles a una corte federal para impedir que Michigan, donde ha ganado Biden, certifique sus resultados. Aunque Trump había vencido en este estado en 2016, ahora ha recibido 148.000 papeletas menos (2,6%), según datos que aún no son oficiales. En su denuncia alega mala praxis electoral.