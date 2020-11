Jair Bolsonaro advierte a Joe Biden: “Cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora”

El presidente brasileño Jair Bolsonaro advirtió al demócrata norteamericano Joe Biden que Brasil tiene “pólvora”.

De esa forma Bolsonaro respondió a anteriores reclamos de Biden por la destrucción de la Amazonia, aunque sin mencionar de manera expresa su nombre.

“Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonia va a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso?”, dijo el dirigente ultraderechista en un acto oficial celebrado en Brasilia.

“Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede. Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos”, añadió.

Bolsonaro, gran aliado del republicano Donald Trump, es uno de los pocos jefes de Estado de la región que no ha felicitado a Biden por su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

En el mismo acto, señaló que Brasil debe dejar de ser “un país de maricas”, refiriéndose al miedo que existe a la pandemia de coronavirus.

“Todo ahora es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, lamento. Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar”, convocó.

El pasado 30 de septiembre, en el primer debate presidencial, el entonces aspirante a la Casa Blanca se refirió a la deforestación en Brasil, y amenazó con “consecuencias económicas significativas” para el país sudamericano si no cesaba la quema y tala de árboles.

También anunció que gestionaría con otros países la entrega de 20.000 millones de dólares a Brasil para acabar con la deforestación.

“Las selvas tropicales de Brasil están siendo demolidas. Me reuniría y me aseguraría de que los países del mundo aporten 20.000 millones de dólares y digan: ‘Aquí tienes 20.000 millones de dólares. Deja de talar el bosque. Y si no lo haces, tendrás consecuencias económicas’”, dijo Biden.

Bolsonaro calificó entonces de “lamentable” la declaración de Biden y advirtió que “no aceptaba sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas”.

“Algunos no entienden que Brasil cambió”, afirmó.