Lula viaja a Estados Unidos para reunirse con Trump

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva viajó este miércoles a Washington para realizar su primera visita oficial a la Casa Blanca en el segundo mandato de Donald Trump, con una reunión de trabajo y almuerzo programados para este jueves.

La visita, inicialmente prevista para marzo, fue postergada en parte por la apertura de la incursión conjunta de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y llega en un momento de marcadas tensiones diplomáticas entre dos gobiernos situados en las antípodas políticas, de auerdo con la agencia EFE.

La agenda del encuentro es eminentemente económica: Brasil busca evitar nuevas restricciones al comercio bilateral en momentos en que Washington investiga supuestas prácticas comerciales desleales de Brasilia.

Una de las principales fricciones es el sistema de pagos instantáneos PIX, creado por el Banco Central de Brasil, al que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos acusa de otorgar ventajas anticompetitivas frente a empresas privadas como Visa y Mastercard.

El ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, declaró este miércoles que Brasil está dispuesto a «explicar las dudas que tenga Estados Unidos acerca del sistema de pagos brasileño, para contrarrestar a los grupos de presión indebidos en relación al PIX».

PIX cuenta con alrededor de 175 millones de usuarios en Brasil y concentra casi la mitad de las transacciones financieras del país, lo que lo ha convertido en un actor dominante que ha desplazado a las grandes operadoras internacionales.

También se discutirá un posible acuerdo de cooperación en minerales críticos y tierras raras, un asunto de alto interés geopolítico para Washington: Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de estos recursos y quiere usarlos para impulsar su industria.

La cooperación contra el crimen internacional completa los grandes temas de la reunión, asuntos que además ocupan el centro del debate electoral brasileño de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

La relación entre ambos mandatarios ha tenido marcados altibajos. Tras una aparente distensión en la cumbre de la Asean en Malasia el pasado octubre, donde Lula describió el diálogo como «franco y constructivo», las tensiones se recrudecieron por la operación militar estadounidense en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro, la guerra de Trump contra Irán y las nuevas presiones contra Cuba.

Lula se ha convertido en una de las voces más críticas contra el intervencionismo de Washington en América Latina, postura que ha generado roces directos con la administración Trump.

A nivel bilateral, la relación se deterioró aún más en los últimos días tras la expulsión por parte de Washington de un policía brasileño destacado en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia y presentar una protesta formal, la segunda en dos meses.

En marzo, Brasil también rechazó el visado al asesor de Trump Darren Beattie, quien pretendía visitar en prisión a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula.

El antecedente más agudo de la tensión comercial fue la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a Brasil en julio de 2025, medida que Brasilia calificó de «ofensiva e inaceptable» y que Trump vinculó explícitamente al proceso judicial contra su aliado Bolsonaro.

En el plano electoral, los temas de minerales críticos y lucha contra el crimen son centrales tanto en la agenda bilateral como en la campaña de cara a octubre de 2026, donde Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, aparecen como principales candidatos a la presidencia de Brasil.